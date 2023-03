أفضل 5 أطعمة يمكنها تعزيز صحة الدماغ وتوفير الطاقة بعد ليلة حرمان من النوم

إنجلترا – بعد ليلة من النوم السيء قد تكون القهوة أول الحلول لمحاولة الاستيقاظ والحصول على بعض الطاقة، إلا أن الإفراط في تناول هذا المشروب قد يتركك متوترا وقلقا.

ويمكن لتأثير الحرمان من النوم أن ينعكس على العمل في اليوم التالي، حيث سيشعر الشخص بأنه يكافح من أجل الاستمرار في العمل حتى مع شرب القهوة بشكل مفرط.

ومع ذلك، قد لا تحتاج إلى الاعتماد فقط على المشروب الأسود، بل إن هناك، وفقا للخبراء، بعض الأطعمة المفيدة في تعزيز الدماغ والطاقة بعد ليلة نوم سيئ.

وقد شارك الخبراء في Bed Kingdom أفضل خمسة أطعمة لتوفير الطاقة التي قد تحتاجها لتستمر في العمل:

الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن، ويقدم أكثر من مجرد خيار إفطار لذيذ. فهذه الفاكهة الخضراء الصغيرة غنية بالبوتاسيوم المسؤول عن منع التعب من خلال منح الجسم الطاقة.

وقال الخبراء: “بالإضافة إلى ذلك، يتناسب بشكل رائع مع الخبز المحمص على الإفطار لزيادة الطاقة في الصباح الباكر أو مع الخبز في وقت الغداء لإعادة التزود بالطاقة”.

الشوكولاته الداكنة

بعد ليلة نوم سيئ، يكون الشعور بالتراخي في منتصف النهار أسوأ بكثير من أي يوم آخر. وعادة في هذا الوقت تبدو الوجبات الخفيفة مغرية للغاية.

ومع ذلك، يمكن أن تلبي الشوكولاتة الداكنة شغفك بشيء حلو بينما تجعلك أكثر يقظة.

وقال خبراء Bed Kingdom: “تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كميات كبيرة من الكاكاو، وهو المسؤول عن زيادة الطاقة بالإضافة إلى زيادة التركيز، حتى تتمكن من الاعتماد على هذا للحفاظ على استمرارك طوال اليوم”.

بذور الشيا

على غرار الشوكولاتة الداكنة، تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يمكن أن يساعد في محاربة “التعب الشديد” ومستويات التوتر العالية.

وأضاف الخبراء: “يمكنك تناولها عن طريق مزجها في عصير، أو في الحليب، أو حتى خلطها في سلطة”.

البطاطا الحلوة

خيار غذائي آخر غني بكميات عالية من المغنيسيوم، هو البطاطا الحلوة التي تقدم أيضا فيتامين C.

وكشف خبراء Bed Kingdom: “هذا يساعد على نقل الدهون إلى طاقة، ونتيجة لذلك، فإن هذا يحارب الشعور بالنعاس ويبقيك مشغولا. وبالإضافة إلى ذلك، تعد البطاطا الحلوة من الكربوهيدرات الصحية ويمكن أن تكون خيارا رائعا لتناول طعام الغداء إذا كنت تخطط لقضاء يوم طويل بشكل خاص وتحتاج إلى طاقة طويلة الأمد”.

البرتقال

يحتوي البرتقال نسبة عالية من فيتامين C، ويحتوي على كمية معتدلة من السكر الطبيعي الذي يتم تحويله إلى جلوكوز “أفضل مصدر” للطاقة في الدماغ.

وقال الخبراء: “إنها تحتوي على ما يكفي من السكر لتمنحك الطاقة بسرعة، ولكن ليس بما يكفي لتكون طاغية للغاية وتجعلك تشعر بالتعب. حتى تناول عصير البرتقال بدلا من تناول الفاكهة يمكن أن يعزز ذاكرتك وقدرتك العقلية طوال اليوم”.

وبينما لا يمكن لأي من هذه الأطعمة أن تحل محل نوم ليلة جيد، إلا أنها يمكن أن تساعد في تعزيز قوة عقلك ومستويات الطاقة.

وأضاف خبراء Bed Kingdom: “إن الحصول على قسط جيد من النوم ليلا أمر بالغ الأهمية لصحتك، ومن المستحسن أن تستهدف ما بين سبع إلى تسع ساعات كل ليلة. ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، لا يكون عدد الساعات الموصى به ممكنا دائما لأسباب مختلفة. وفي هذه الحالات، من المهم أن تمد جسمك بالطاقة التي يحتاجها طوال اليوم، والذي يمكن تحقيقه من خلال تناول الأطعمة المناسبة، ويمكن أن يكون الأمر بسيطا مثل تناول برتقالة في وجبة الإفطار أو تناول البطاطا الحلوة مع وجبة غدائك”.

المصدر: إكسبريس

