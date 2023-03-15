الآن يمكنك الشراء من متجر ابل عبر مكالمة فيديو!

ابل تود نقل تجربة التسوق عبر متجرها الإلكتروني إلى مستوى آخر جديد، حيث سيتمكن العملاء من شراء الآيفون عبر الإنترنت في وجود أحد ممثلي خدمة العملاء لديها عبر مكالمة فيديو.

شراء الآيفون عبر مكالمة فيديو

متجر ابل الإلكتروني متاح في العديد من الدول ويتيح للعملاء شراء الكثير من منتجاتها، وبالطبع فإن المنتج الأكثر مبيعاً ورواجاً هو الايفون.

يتوفر الآيفون بالكثير من الإصدارات المختلفة في المواصفات والمزايا والأسعار، لذا ومن أجل تسهيل عملية الشراء سوف تساعد ابل العملاء الذين يترددون على الموقع عبر إتاحة ميزة الحديث مع أحد ممثلي خدمة العملاء.

هذه الميزة سوف تكون متاحة بشكل مبدئي على صفحة شراء الايفون عبر متجر ابل من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً في الولايات المتحدة الأمريكية.

من خلال هذه الخاصية، سوف يمكن الحديث إلى موظف مختص من ابل يمكنه مساعدة العميل بالرد على استفساراته المختلفة، وبيان المزايا المختلفة لكل إصدار من الايفون، وآخر العروض، وكيفية التحول إلى نظام iOS الخاص بآبل (إذا كان العميل قادماً من الأندرويد) وغير ذلك.

أثناء المكالمة سوف يتمكن موظف ابل من مشاهدة شاشة المتصفح الخاصة بالعميل وليس العميل نفسه، وتؤكد ابل أن المكالمة آمنة ومؤمنة.

هذه الميزة اختيارية للعميل لمساعدته على اختيار الآيفون المناسب له، وبيان الخيارات المختلفة للدفع. بالتأكيد، سوف تكون التجربة أفضل للعميل الذي ينوي شراء ايفون وكذلك أكثر ربحية بالنسبة لآبل لأنها تضمن أن مزيداً من العملاء سوف يقبلون على الشراء.

حالياً الميزة متوفرة داخل المتجر الإلكتروني الخاص بآبل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يتم تعميمها لاحقاً لتشمل المزيد من المنتجات والمزيد من الدول حول العالم.