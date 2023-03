«هواوي» تُنظم مؤتمراً حول التحول الرقمي في إفريقيا

عقدت شركة “هواوي” الصينية مؤتمر صندوق التكنولوجيا المفتوحة في شمال إفريقيا OTF 2023 في مدينة برشلونة الإسبانية، حول ‘تسريع تحول العمليات الرقمية نحو نجاح الأعمال’، بمشاركة أكثر من 120 مديرًا تنفيذيًا من مندوبي الحكومات والهيئات التنظيمية والمشغلين والمنظمات الصناعية والمحللين وKOLs في المنطقة.

وبحسب ما أفادت الشركة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة، فقد أجرى المشاركون في المؤتمر نقاشات معمقة حول الممارسات التجارية الناجحة وخبرات العمليات الرقمية والأعمال المبتكرة، والتنظيم الرقمي وتحويل المواهب والرؤية العالمية لتطوير التحول الرقمي في شمال إفريقيا.

وقال رئيس شركة هواوي للخدمات التقنية العالمية بيل تانغ، في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر: “معاً، نضيء المستقبل الرقمي”، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي، مع تحديات سوق صناعة الاتصالات وفرص النمو خلال السنوات العشر القادمة، أصبح التحول الرقمي أمرًا ضروريًا.

وأضاف: “فكر كثيراً، ابدأ صغيرًا، تحرك سريعًا”، منوها إلى أن “هواوي” ستعمل باستمرار على زيادة الاستثمار الرقمي، من خلال الابتكارات المشتركة على الجمع بين الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية، وتمكين شركات النقل على “ثلاث ترقيات”، وتعميق التحول، وإطلاق العنان للقيمة المستدامة، وإضاءة المستقبل.

بدوره قال نائب رئيس منتدى TM آرون بواسمان باتي، إنه من المتوقع أن يصل عدد الاتصالات إلى أكثر من 30 مليار اتصال بحلول عام 2025، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون الأولوية القصوى لشركة الاتصالات هي تحسين العمليات الذاتية الموجهة نحو تجربة العملاء وتحقيق قيمة الأعمال من خلال إطار عمل القيمة، مؤكداً أن التحول الرقمي أمر بالغ الأهمية لإطلاق 700 مليار دولار من النمو الجديد.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية Fintech في إفريقيا، قال المدير التنفيذي لشركة Ethio Telecom أراغاو، إن Fintech تواصل إحداث ثورة في السوق الإفريقية نحو الشمول المالي الرقمي، وأن Ethio Telecom تعد مثالًا رائعًا على كيفية جعل شريحة المجتمع غير المتعاملة مع البنوك جزءًا من التيار الرئيسي، مضيفاً: “29 مليون مستخدم في 18 شهرًا هو إنجاز يجب أن نفخر به”.

كما شارك في فعاليات المؤتمر، الرئيس التنفيذي لشركة المدار الجديد الليبية عمر أبو طلّاق، والتي تعد أحد أبرز شركات التحوّل الرقمي في المنطقة، حيث استعرض أبو طلاق خبرات الشركة في مجال التحوّل الرقمي لتمكين نمو الأعمال وتطور الخدمات الرقمية.

هذا وأكد رئيس شركة هواوي لأعمال شركات الاتصالات في شمال إفريقيا بنجامين هوي، أن التحول الرقمي ليس مجرد هدف، بل هو أيضاً وسيلة، وينبغي أن ينبع التحول من المشاكل الرئيسية التي تواجهها المؤسسات في عملية التنمية، مؤكداً التزام “هواوي” بالعمل مع الشركاء الإقليميين لتحقيق التحول الرقمي ونجاح الأعمال.

وفي ختام أعمال المؤتمر، جددت شركة “هواوي” الصينية، التزامها بمقترحها القيمي “في إفريقيا، من أجل إفريقيا، الابتكار المستمر، والجدارة بالثقة”، وتقديم الرقمنة إلى كل شخص ومنزل ومنظمة من أجل إفريقيا ذكية ومتصلة بالكامل.

يُشار إلى أن شركة “هواوي”، هي شركة صينية لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومقرها في شنجن، غوانغدونغ، الصين، وتأسست “هواوي” في عام 1987م، وهي مقدمة عالمية رائدة في البنية التحتية والأجهزة الذكية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولدى “هواوي” أكثر من 197,000 موظف، وتعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات نسمة في جميع أنحاء العالم، وتتمثل الرؤية والمهمة من Huawei في جلب الرقمية لكل شخص وموطن ومنظمة لعالم متصل بالكامل وذكي.

وتعد “هواوي” واحدة من الشركات المزودة الرئيسية في العالم في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة في أربع مجالات رئيسية (شبكات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الأجهزة الذكية والخدمات السحابية).

