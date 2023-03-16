خاصية التصوير الفلكي من سامسونج تشق طريقها إلى هواتف جالكسي S القديمة!

أعلنت سامسونج عن سلسلة جالكسي S23 في فبراير الماضي. ومن أفضل الميزات التي تفتخر بها هواتف السلسلة الرائدة هي قدرات التصوير الفوتوغرافي ومن أبرزها خاصية التصوير الفلكي.

ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من القدرات التي غابت عن خاصية التصوير الفلكي في الهواتف الرائدة الجديدة. حالياً، تجلب خاصية التصوير الفلكي وضع مُخصص من أجل تصوير سماء الليل والأجرام السماوية بواسطة الاعتماد على أوقات التُعرض الطويلة وهي الميزة التي حصلت عليها بالفعل هواتف جالكسي S22 بمساعدة تطبيق التصوير الاحترافي Expert RAW.

ولكن ما كان جديدًا كلياً في سلسلة جالكسي S23 هو وضع تصوير مقاطع فيديو فائقة السرعة Astro-Hyperlapse. وعندما طرحت سامسونج تحديث One UI 5.1 لبعض هواتف جالكسي S القديمة كنا نتوقع أن يجلب التحديث بعض من هذه المزايا لهواتف الشركة الرائدة القديمة، ولكننا للأسف ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.

يبدو أن الشركة الكورية ما زالت تعمل من أجل توفير هذه الميزات على هواتف جالكسي S القديمة والتي ستكون متاحة خلال وقت قريب.

فبحسب تقرير موقع SamMobile، فإن سامسونج تُخطط لجلب قدرات التصوير الفلكي الجديدة لهواتف جالكسي S التي تم إطلاقها خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك هواتف جالكسي S20.

هذا أمر بديهي، طالما كانت إمكانات الكاميرا في الهواتف قادرة على الاستفادة بقدرات التصوير الفلكي، فمن المؤكد أن تهتم سامسونج بتوفيرها عاجلاً أم آجلاً.

ومع ذلك، في حين أننا نتوقع أن تحصل جميع هواتف جالكسي S القديمة على خاصية التصوير الفلكي من خلال تطبيق Expert RAW ولكن هناك احتمال ضئيل جداً أن تحصل أي هواتف قديمة على وضع تصوير مقاطع فيديو فائقة السرعة.

كل من جالكسي S20 وجالكسي S20 ألترا وجالكسي Note 20 ألترا وهاتف جالكسي S21 ألترا وجالكسي زد فولد 2 وزد فولد 3 وزد فولد 4 ستحصل على خاصية التصوير الفلكي. ولكن إذا لم تصل هذه الخاصية إلى طُرز جالكسي S الرئيسية فهذا يعني أن هناك قيود من مستشعرات الكاميرا على هذه الهواتف والتي لا يُمكنها تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الخاصية الجديدة.

تحديث One UI 5.1 جلب العديد من ميزات الكاميرا الجديدة على الرغم من كونه تحديث فرعي بعد التحديث الرئيسي One UI 5.0. من أهم هذه الميزات سهولة الاستخدام وإمكانيات تحرير الصور والفيديو والقدرة على التبديل إلى تطبيق Expert RAW من داخل تطبيق الكاميرا الافتراضي.

علاوة على ذلك فهناك مميزات جديدة من أجل اختيار درجات الألوان أثناء التقاط صور السيلفي والقدرة على اقتصاص الكائنات والأجسام الغير مرغوب فيها من الصور من خلال الضغط عليها مطولاً وميزات إضافية من أجل إزالة الظلال والانعكاسات والحصول على تجربة تصوير محسنة بشكل عام.