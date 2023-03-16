هل نرى مزايا شات ChatGPT في سيري على الايفون؟

خلال الآونة الأخيرة سطع نجم شات الذكاء الاصطناعي ChatGPT والذي يقدم إجابات كافية ووافية عن جميع استفساراته ودقة كبيرة في فهم الأوامر وتنفيذها، هذا جعل تطبيقات المساعد الشخصي ومنها سيري على الايفون في موضع حرج كبير.

سيري سوف تحاول تقليد ChatGPT

وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن ابل تعمل حالياً على تطوير مزايا ذكاء اصطناعي داخل المساعد الصوتي الخاص بها سيري تشبه نظام شات الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

جدير بالذكر أن سيري كانت في البداية تطبيق ذكاء اصطناعي تم تطويره بواسطة شركة مستقلة استحوذت عليه ابل في 2010 لتقوم بتطويره لاحقاً.

الأمر الصعب في سيري هو أن الكود وقاعدة البيانات الموجودة بها ليست مثالية، إذ يتطلب الأمر الكثير من الوقت والجهد من أحل إجراء تغيير بسيط.

ووفقاً لما ذكره تقرير نيويورك تايمز نقلاً عن مهندسين سابقين، فإن العمل على سيري وتطويرها أمر صعب للغاية ويستهلك وقتاً طويلاً يصل إلى 6 أسابيع من أجل إضافة ميزة أساسية، وحتى عام كامل من أجل إضافة ميزة متقدمة مثل أدوات بحث جديدة.

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سيري المساعد الصوتي الأكثر تواضعاً

لاشك أن هذا هو السبب الرئيسي وراء تخلف سيري عن باقي تطبيقات المساعد الشخصي الأخرى كمساعد جوجل Google Assistant فضلاً عن شات الذكاء الاصطناعي الصاعد بقوة ChatGPT.

الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا كان قد وصف سيري في لقاء صحفي أخير لصحيفة فايننشال تايمز بأنها “غبية كالصخرة”، جدير بالذكر أن شركته مايكروسوفت هي المستثمر الأكبر في شركة OpenAI المطور لشات ChatGPT والتي سوف تدمجه قريباً في منتجاتها وتطبيقاتها المختلفة.

جوجل أيضاً على الناحية الأخرى تطور شات ذكاء اصطناعي خاص بها تطلق عليه اسم Bard بقدرات تشبه ChatGPT، ولازالت ابل متأخرة حتى الآن في هذا السباق.