بأعلى ذروة سطوع على الإطلاق – أوبو تعتزم الكشف عن هاتف Find X6 Pro قريباً!

تستعد الشركة الصينية من أجل كشف النقاب عن أحدث هواتفها الرائدة Oppo Find X6 Pro خلال وقت قريب. وبحسب التسريبات، يُقال أن الهاتف سيمتاز بشاشة ذات أعلى معدلات ذروة سطوع تم رؤيتها على أي هاتف ذكي من قبل. وإذا كانت هذه التسريبات صحيحة فهذا يعد إنجاز هائل في معايير صناعة الهواتف الذكية.

استطاعت شركة أوبو أن تكتسب سمعة طيبة خلال السنوات الأخيرة بفضل هواتفها الذكية التي تتمتع بتصميمات مبتكرة وغير تقليدية فضلاً عن الميزات التقنية المتطورة المستندة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أحدث هواتف أوبو التالية ستكون سلسلة Find X6 وبالتأكيد طراز Find X6 Pro سيكون بمثابة درة تاج الشركة الصينية. بحسب التسريبات من المحتمل أن يمتاز هذا الهاتف بالشاشة الأكثر سطوعاً على الإطلاق والتي تبلغ 2500 شمعة. هذا يعني أننا مقبلين على معيار جديد من معدلات ذروة السطوع في عالم الهواتف الذكية.

الأمر الأكثر أهمية أن التسريبات التي حصلنا عليها تؤكد أن هاتف Find X6 Pro سيأتي بمعدل ذروة سطوع حتى أعلى من ذروة السطوع الفعلية على هواتف ايفون 14 برو.

بنسبة 100% سيتم تشغيل الهاتف بواسطة لوحة عرض E6 AMOLED من شركة سامسونج والتي تعد بمثابة المورد الرئيسي للوحات العرض المستخدمة في أكثر الهواتف الذكية الرائدة ومتوسطة المدى.

الجدير بذكره أن هاتف شاومي 13 برو الذي تم إطلاقه منذ أشهر قليلة يتضمن شاشة بذروة سطوع تبلغ 1900 شمعة والذي يستخدم أيضاً لوحة عرض E6 AMOLED من الشركة الكورية.

ومع ذلك، فإن قيم معدلات ذروة السطوع النظرية تكون مختلفة نسبياً عن معدلات ذروة السطوع التي يُمكن الوصول إليها في استخدامات الواقع الحقيقي.

للأسف لم يتم التأكيد على نوع لوحة العرض التي سوف تستخدمها أوبو مع هاتف Find X6 Pro وهل ستكون E6 AMOLED أم لوحة العرض الجديدة التي كشفت عنها سامسونج منذ أسابيع قليلة UDR2000.

ولكن بالتأكيد معدلات السطوع ليست الشيء الوحيد الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بشاشة الهاتف إذ تلعب معايير الجودة دوراً أساسياً في تمييز الهاتف وتحسين مبيعاته.

بوجه عام معدلات السطوع المرتفعة تعكس مدى جودة الشاشة والقدرة على الاستخدام والتفاعل مع المحتوى في ظروف الإضاءة الساطعة مثل الاستخدام الخارجي في وضح النهار وتحت أشعة الشمس.

في نفس الوقت معدلات السطوع الفائقة تساعد بشكل كبير على تحسين تباين الصور ودقة الألوان وتعزيز التفاصيل وتحسين التجربة المرئية بوجه عام لمنح المستخدم تجربة مشاهدة غامرة خالية من أي شوائب.