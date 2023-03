إنجلترا – تشمل الأعراض الشائعة لأورام الدماغ الصداع والنوبات والغثيان. ولكن، هناك علامات أخرى أقل شهرة تشير إلى احتمال نمو كتلة سرطانية داخل دماغك.

ويمكن أن يشمل ذلك سماع الأصوات وطفرات النمو المفرطة.

وتقتل أورام المخ الأطفال والبالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما أكثر من أي سرطان آخر، وفقا لجمعية أبحاث ورم الدماغ الخيرية.

هنا، يكشف MailOnline عن خمس علامات تحذيرية غريبة لورم في المخ.

فقدان الاهتمام بالهوايات

قد يكون فقدان الاهتمام بهوايتك المفضلة فجأة علامة تحذيرية لورم في المخ.

يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بورم في المخ من تغير في الشخصية من نوع ما، وفقا لجمعية ورم الدماغ الخيرية.

ويمكن أن يكون هذا في شكل فقدان الاهتمام بهواية.

وعندما ينمو الورم في الدماغ، يمكن أن يضغط على الخلايا السليمة من حوله.

وإذا تطور في الفص الأمامي، المنطقة التي تتحكم في العواطف والشخصية والسلوك، يمكنك حتى البدء في التصرف بشكل غريب.

ويمكن أن يتسبب ورم الغدة النخامية أيضا في تغيرات في الشخصية مثل الاكتئاب والقلق، كما تقول مؤسسة أبحاث ورم الدماغ الخيرية.

وقالت الدكتورة كارين نوبل، مديرة السياسات والبحوث والابتكار في أبحاث أورام الدماغ: “أورام الدماغ القريبة من الغدة النخامية يمكن أن تسبب بعض الأعراض الأكثر إثارة للدهشة، مثل التغيرات الشديدة في الشخصية والوزن والحجم الجسدي، أو تأخير سن البلوغ. وهذا بسبب الورم الذي يؤثر على مستويات الهرمونات التي تنتجها الغدة”.

لكن من المهم اكتشاف هذه الأعراض مبكرا.

وتشير البيانات إلى أن 40% فقط من مرضى سرطان الدماغ يعيشون أكثر من عام بعد التشخيص و20% فقط يعيشون لمدة خمس سنوات.

طفرات النمو الشديدة

يمكن للأورام التي تصيب الغدة النخامية أيضا، في حالات نادرة، أن تسبب طفرات نمو شديدة في البالغين وكذلك الأطفال.

وتشير أبحاث السرطان إلى أن بعض الأورام التي تصيب الغدة النخامية تصنع هرمونات.

ويمكن أن يتسبب هذا الإنتاج للهرمونات في حدوث طفرات نمو لدى الشباب. لكن طفرات النمو هذه لا تحدث فقط في الشباب، بل يمكن أن تحدث عند البالغين أيضا.

ويقول الخبراء إن هذا الارتفاع غير المعتاد في الحجم يمكن أن يتسبب في نمو اليدين أو القدمين أو حتى الفك السفلي عند البالغين.

وقال الدكتور نوبل: “الاكتشاف المبكر والعلاج قد يتجنب المضاعفات فيما بعد؛ ومع ذلك، غالبا ما يتم تشخيص أورام المخ بشكل خاطئ، ما قد يؤخر ذلك.

وهناك أكثر من 120 نوعا مختلفا من أورام المخ والأعراض عديدة ومتنوعة – اعتمادا على مكان الورم في الدماغ.

النسيان

غالبا ما يُنظر إلى نسيان القيام بالمهام اليومية مثل إغلاق الباب وإغلاق الفرن كعلامة مميزة لمرض الزهايمر.

لكن النسيان قد يكون أيضا علامة على وجود ورم في المخ.

ونظرا لأن العديد من مناطق الدماغ تعمل على تخزين واسترجاع أنواع مختلفة من الذكريات، فمن الصعب تحديد مدى تأثير أورام الدماغ المختلفة على ذاكرة الناس، وفقا لجمعية ورم الدماغ الخيرية.

ويعاني شخص من كل شخصين من صعوبات في الذاكرة ناجمة عن ورم في المخ، ولكن يمكن أيضا أن يحدث بسبب علاجه.

ويعد انخفاض القدرة العقلية والارتباك أيضا من أعراض ورم الدماغ في هذا الجزء من الدماغ.

ويحذر الخبراء من أن هذه الأعراض قد تظهر وتختفي في البداية قبل أن تزداد سوءا.

رؤية ضبابية

قد يكون عدم وضوح الرؤية الذي يأتي ويختفي، حتى عندما ترتدي نظارتك، علامة على وجود ورم في المخ.

ويقول الخبراء إن ضغط ورم الدماغ على العصب البصري، يمكن أن يؤثر على رؤيتك بشكل كبير. حتى أنك قد تلاحظ بدايتك في أن تصبح أكثر حماقة وتصطدم بالأشياء، خاصة إذا فقدت بصرك بعيدا عن زوايا عينيك.

ويمكن أن تكون الرؤية غير الواضحة والأشكال العائمة ورؤية النفق علامات على وجود ورم في المخ، وفقا لأبحاث السرطان.

بالإضافة إلى الرؤية غير الواضحة أو المزدوجة، قد تواجه أيضا رؤية ضبابية ناتجة عن السعال أو العطس أو حتى الانحناء فقط.

ومع ذلك، فإن هذه الأعراض المتعلقة بالعين والرؤية، إذا ظهرت فجأة، يمكن أن تكون ناجمة عن جلطة دموية أو التهاب السحايا، لذلك توصي مؤسسة أبحاث ورم الدماغ الخيرية بالتماس المشورة الطبية على وجه السرعة.

سماع الأصوات

قد تشير أصوات الهلوسة وسماع أصوات عشوائية أحيانا إلى حالة صحية عقلية. ولكن يمكن أن يكون أيضا ورما في المخ.

ويمكن أن تحدث الهلوسة السمعية بسبب أورام المخ السرطانية والحميدة.

ويمكن أن تحدث هذه الهلوسة إذا كان الورم موجودا في الفص الصدغي، وهو الجزء من الدماغ الذي يعالج الصوت ويفهم اللغة ويشفر الذاكرة.

ويمكن أن يحدث أيضا إذا تم ضغط الورم على العصب الذي يرسل إشارات من الأذن إلى الدماغ.

ويمكن أن يسبب الورم أيضا صعوبة في السمع والتحدث، وفقا لأبحاث السرطان.

وتنصح NHS أي شخص يعاني من الهلوسة التي تجعلك ترى أو تسمع أو تشم أو تتذوق أو تشعر بأشياء تبدو حقيقية ولكنها ليست كذلك، أن يطلب المساعدة الطبية.

المصدر: ديلي ميل

