وزير يحذر من عادة “خاطئة” في مصر خلال شهر رمضان

مصر – أوضح وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار أن كل الدراسات العالمية تضع التغذية أساسا لدرء الأمراض والوقاية منها، وقد قيل “المعدة بيت الداء والدواء”.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، قال خالد عبد الغفار: “كثير من الأمراض لها دخل بالغذاء وبنوعية وطبيعة الطعام الذي يتناوله الإنسان”، لافتا إلى أن “وجود الوعي بالغذاء الصحي يساهم في الوقاية من الأمراض، وأن هناك علاقات شديدة جدا بين الأمراض والتغذية”.

وأضاف عبد الغفار: “مصر من الشعوب صاحبة العادات الغذائية الخاطئة ولنا مثال في هذا خلال شهر رمضان..موائد المصريين في رمضان سواء الإفطار أو السحور بها الكثير من العادات الغذائية الخاطئة، ولا دخل لها بالغذاء السليم بسبب كثرة الدهون والسكريات والنشويات”، متابعا: “نعاني من مرض السمنة بشكل كبير جدا على مستوى الأطفال في عمر المدرسة”.

وأكمل وزير الصحة المصري: “كلما زادت الفئة ترفيهيا في القدرة على شراء الطعام من الخارج أصبحت أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ونعاني حاليا من انتشار أمراض السمنة والتقزم بشكل كبير بين الأطفال خاصة في مرحلة المدرسة”.

وأردف: “نتعاون مع بعض المصانع في تحقيق القيمة الغذائية للأطفال من خلال الوجبات المدرسية، ومصر تقدمت بمقترح لإنشاء وكالة عربية للدواء خلال الدورة العادية الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب”.

واستطرد: “مصر بها أكثر من 170 مصنعًا للدواء ونصنع أكثر من 95% من الأدوية..الأمل في الوكالة العربية للدواء أنه إذا تم تصنيع الدواء في مصر يمكن لأي دولة عربية أن تعتمده”.

