سامسونج تكشف النقاب عن هاتف جالكسي A34 – تعرف على السعر والمواصفات الكاملة

أعلنت سامسونج بالأمس على صفحتها الرسمية عن كل من جالكسي A54 وجالكسي A34. ولقد قمنا بتغطية خبر الإعلان عن هاتف جالكسي A54 في تقرير منفصل. ولكن في هذا التقرير سنحاول التركيز على سعر ومواصفات هاتف جالكسي A34 بشكل أكبر.

يحتوي كلا الهاتفين على شاشة Super AMOLED بدقة +FHD. ولكن هذه المرة يأتي هاتف جالكسي A34 بشاشة بمعدل تحديث 120Hz بدلاً من معدل تحديث 90Hz الذي جاء به هاتف جالكسي A33 5G العام الماضي. بالتأكيد هذه ترقية ملموسة مُرحب بها من أجل تحسين سلاسة تحميل الرسوم المتحركة والتمرير أثناء تصفح الويب.

تم تجهيز هاتف جالكسي A54 بمعالج Exynos 1380 SoC والذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي وهو أحدث معالج خاص من شركة سامسونج للفئة المتوسطة، كما أنه يعتبر الأقوى في فئته.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي A34 فهو يعمل بواسطة معالج Dimensity 1080 SoC وهو أيضاً معالج متوسط المدى ويكاد يكون الفرق بين كلاهما معدوم نظرياً. ولكن معالج Exynos يقدم دعماً أوسع للمواصفات الفنية الأخرى بما في ذلك مستشعرات الكاميرا الأكبر دقة.

ومع ذلك، لم يتم ترقية الكاميرا على كلا الهاتفين. يأتي جالكسي A54 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

هاتف جالكسي A34 يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

كلا الهاتفين لا يحتويان على العدسة الرابعة الخاصة بمستشعر العُمق حيث قررت سامسونج عدم استخدام هذا المستشعر على جميع هواتفها متوسطة المدى هذا العام من أجل خفض تكاليف التصنيع، وهو قرار صائب.

الكاميرا الأمامية على هاتف جالكسي A54 عبارة عن مستشعر بدقة 32 ميجابكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية على هاتف جالكسي A34 دقتها 13 ميجابكسل.

وبناءً على ما نشرته سامسونج على صفحتها الرسمية، فلقد تم تحسين قدرات التصوير على كلا الهاتفين بمساعدة شرائح المعالجة الجديدة وخوارزميات برامج الكاميرا مما أدى إلى تحسين تقنية التثبيت البصري OIS والتثبيت الرقمي للصورة VDIS.

كلا الهاتفين يتم شحنهما بإصدار الواجهة الرسومية One UI 5.1 المٌخصصة من سامسونج والمستندة إلى نظام أندرويد 13 وكلاهما مدعومان بأربع سنوات من التحديثات الرئيسية وما يصل إلى خمس سنوات من التصحيحات الأمنية.

سعر ومواصفات هاتف جالكسي A34 بالتفصيل

الشاشة: لوحة عرض Super AMOLED قياس 6.6 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz بتصميم Infinity-U بمعدل سطوع يبلغ ذروته 1000 شمعة محمية بطبقة Corning Gorilla Glass 5.

لوحة عرض Super AMOLED قياس 6.6 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz بتصميم Infinity-U بمعدل سطوع يبلغ ذروته 1000 شمعة محمية بطبقة Corning Gorilla Glass 5. المعالج: ثماني النوى طراز MediaTek Dimensity 1080 SoC يشتمل على وحدة معالجة رسومية طراز Mali-G68 MC4

ثماني النوى طراز MediaTek Dimensity 1080 SoC يشتمل على وحدة معالجة رسومية طراز Mali-G68 MC4 الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجابايت رام + 128/256 جيجابايت + 1 تيرابايت من التخزين المُوسع.

8 جيجابايت رام + 128/256 جيجابايت + 1 تيرابايت من التخزين المُوسع. شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة الكاميرا الخلفية: كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 مدعومة بتقنية OIS والتركيز التلقائي + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 + كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 + مصباح إضاءة Flash LED.

كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 مدعومة بتقنية OIS والتركيز التلقائي + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 + كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 + مصباح إضاءة Flash LED. الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2

مستشعر بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج بالشاشة

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج بالشاشة الوزن والأبعاد: 161.3×78.1×8.2 مم ويبلغ وزن الهاتف 199 جرام

161.3×78.1×8.2 مم ويبلغ وزن الهاتف 199 جرام الصوت: منفذ USB-C وسماعات ستريو ودعم لتقنية Dolby Atmos

منفذ USB-C وسماعات ستريو ودعم لتقنية Dolby Atmos تصنيف IP: يحمل الهاتف شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار

يحمل الهاتف شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار سُبل الاتصال: 5G SA /NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, Dual -frequency GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC

5G SA /NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, Dual -frequency GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC البطارية: تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات

الهاتف متوفر باللون الجيري والجرافيتي والبنفسجي والفضي بسعر 389 يورو أي ما يعادل 413$ دولار أمريكي أو ما يقابله 1550 بالريال السعودي.

