علامات خمس دالة على عدم حصولك على قسط كاف من النوم!

الولايات المتحدة – يمكن أن تعني الموازنة بين العمل والحياة الاجتماعية والحفاظ على لياقتك وصحتك أن تضحي بالحصول على قسط كاف من النوم.

لكن الخبراء يحذرون من أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية واسعة النطاق وشديدة، تتجاوز مجرد الشعور بالتعب قليلا. وذلك لأن الغفوة أمر حيوي لشفاء القلب والأوعية الدموية، في حين أن أولئك الذين يعانون من الحرمان الشديد من النوم معرضون لخطر إتلاف أعضائهم.

وهنا، يكشف MailOnline عن العلامات الخمس التي تشير إلى عدم حصولك على قسط كاف من النوم، وفقا لـBed Kingdom.

تناول الوجبات الجاهزة

إذا تلقيت حوافز مفاجئة للانغماس في الوجبات الجاهزة أو الوجبات السريعة، فقد تكون علامة على أنك محروم من النوم.

وقال علماء من جامعة كاليفورنيا إن قلة النوم تغير الهرمونات المنظمة للشهية.

ورصدت الدراسة الصغيرة لعام 2014 الرغبة الشديدة في تناول الطعام لدى 23 مشاركا يتمتعون بصحة جيدة في الليالي التي ينامون فيها بشكل طبيعي وليالي الحرمان التام من النوم.

ووجدوا أنه عندما لم يكن يحصل المتطوعون على قسط كاف من النوم، كان من المرجح أن يتحولوا إلى الوجبات السريعة. ويعتقد الباحثون أن هذا كان بسبب الرغبة الشديدة في تناول السعرات الحرارية العالية والسكر والوجبات الخفيفة العالية الدهنية كوسيلة لزيادة مستويات الطاقة.

لكن باحثين من كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبيرغ وجدوا في عام 2019 أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي بين أولئك الذين لا ينامون بشكل كاف يمكن أن تكون بسبب أنفك أو نظام الشم لديك – حاسة الشم.

ويفترض الخبراء أن يكون أنفك متعبا جدا عندما تكون محروما من النوم، بحيث لا يرسل معلومات كافية إلى الدماغ في ما يتعلق برائحة الطعام المختلفة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الوصول إلى الأطعمة الغنية برائحة أقوى، وغالبا ما تكون الأطعمة السريعة.

ذاكره ضعيفة

قد يشعر الكثير من الناس بالنسيان عندما يكونون متعبين. وذلك لأن الحرمان من النوم يؤثر على قدرة الدماغ على التعلم واسترجاع المعلومات.

وأثناء نوم حركة العين السريعة (REM)، المعروف بالحلم، ينشط الدماغ ويبني ويخزن الذكريات من اليوم السابق، وفقا لمؤسسة النوم. وقلة النوم تعطل هذه العملية، وتعطل تكوين الذكريات وامتصاص المعلومات. والأشخاص المحرومون من النوم معرضون لخطر تكوين ذكريات خاطئة، وفقا لدراسة أجريت على 60 شخصا أجراها مسعفون في سنغافورة، ونشرت في مجلة أبحاث النوم في عام 2016.

ولا تتأثر قدرتك على التذكر بنقص النوم فحسب، بل إن النوم ضروري أيضا لتعزيز التعلم وامتصاص المهارات الحركية وردود الفعل الجسدية – ومن هنا جاء مصطلح ذاكرة العضلات.

وهذا سبب آخر لحدوث نسبة عالية من حوادث السيارات بسبب الحرمان من النوم، حيث يقول الخبراء إن السائقين المحرومين من النوم لديهم رد فعل أبطأ.

زيادة الوزن

لطالما ارتبطت مدة النوم بإنتاج الجسم للهرمونات المنظمة للشهية، وفقا لباحثي جامعة هارفارد.

ويقولون إن النوم غير الكافي مرتبط بمستويات أعلى من هرمون الجريلين، الذي يزيد الشهية ويشير إلى الجوع.

ويرتبط الحرمان من النوم أيضا بانخفاض مستويات هرمون اللبتين، وهو أمر ضروري للشعور بالشبع.

ونتيجة لذلك، فإن المستويات المرتفعة من هرمون الجريلين إلى جانب انخفاض الليبتين ستجعلك تشعر بالجوع وسيكون جسمك أبطأ في الاستجابة عندما تكون ممتلئا – ما يزيد من خطر الإفراط في تناول الطعام.

ويؤدي الحرمان من النوم أيضا إلى زيادة التوتر، ما يؤدي إلى زيادة مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر المسؤول عن الاحتفاظ بالطاقة (السكريات والدهون) لاستخدامه لاحقا. لذا فإن المستويات الأعلى من هذا الهرمون تعني أن جسمك يحتفظ بمزيد من الدهون.

ويقول الخبراء إن مستويات الأنسولين تتأثر أيضا بقلة النوم، حيث أن المستويات المرتفعة من الكورتيزول تجعل الجسم أقل حساسية للأنسولين، هرمون يحول الطعام إلى طاقة. ويواجه الجسم صعوبة في معالجة الدهون من مجرى الدم عندما يصبح أقل حساسية للأنسولين.

ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى تخزين الدهون في الجسم وزيادة الوزن.

اتخاذ قرار ضعيف

تشير الدراسات إلى أن قلة النوم مرتبطة باتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر.

في عام 2020، درس العلماء في إيطاليا آثار الحرمان الكلي والجزئي من النوم على المخاطرة والاندفاع لدى الشخص.

ودرسوا 74 شخصا – 32 منهم قضوا ليلة واحدة ولكن ساعات نومهم العديدة كانت منتظمة بالنسبة لهم (قالوا جميعا إنهم يحصلون عادة على 7-8 ساعات)، تليها ليلة بدون نوم على الإطلاق.

وأمضى باقي الأشخاص، 42 عاما، خمس ليال من النوم المنتظم، وفقا لعادات نومهم، تليها خمس ليال من الحرمان الجزئي من النوم – حيث اضطروا إلى النوم في الساعة 2 صباحا والاستيقاظ في الساعة 7 صباحا.

ووجدوا أن أولئك الذين عانوا من الحرمان من النوم لفترات طويلة، وإن كان جزئيا، عانوا من نتائج أكثر ضررا.

وبالنسبة للدراسة المنشورة في مجلة Nature of Science and Sleep، كتب الباحثون: “في ظل تأثيرات قلة النوم، يصبح الأشخاص [الذين] عادة ما يكونون أكثر تأملا وحذرا أكثر اندفاعا وعرضة للمخاطرة أثناء اتخاذ القرار بناء على التفكير المتداول.

واقترح الخبراء أن هذه الزيادة في المخاطرة عندما يكون الحرمان من النوم ناتجا عن انخفاض وظيفة قشرة الفص الجبهي – جزء الدماغ الذي ينظم الأفكار والأفعال والعواطف.

ارتفاع درجة الحرارة

يقول الخبراء إن النوم أمر حيوي للجسم لتنظيم درجة حرارته الداخلية.

فبدون نوم، يكافح الجسم للحفاظ على درجة الحرارة الطبيعية 37 درجة مئوية (98.6 فهرنهايت). وهذا يعني أنه مع زيادة التعب، يمكن أن تصبح الأدمغة أكثر سخونة، وفقا لعلماء جامعة بوسطن.

والتثاؤب – كعلامة منبهة دالة على التعب – هو وسيلة للتعويض عن هذا الفشل في تنظيم الحرارة ويساعد على تبريد الدماغ، كما يقولون. لذلك في المرة القادمة التي تشعر فيها بالحر والانزعاج، قد تكون هذه علامة على أنك بحاجة إلى مزيد من النوم.

المصدر: ديلي ميل

