قبل دخول شهر رمضان.. قيادي يميني فرنسي يهاجم انتشار الأطعمة الحلال بالمتاجر

هاجم القيادي اليميني الفرنسي في حزب «استرداد فرنسا» داميان ريو انتشار الأطعمة الحلال قبل أيام من دخول شهر رمضان.

ونشر في صفحته على تويتر صورًا لعروض عدد من المتاجر الفرنسية خلال الأيام الأخيرة بمناسبة اقتراب شهر رمضان، تضمنت مصاحف ومواد غذائية وأطعمة حلالا

وكتب داميان قائلا «الشريعة الغذائية حلال ورمضان مبارك في كل مكان في محلات السوبر ماركت لدينا، لمن يعتقد أن الأسلمة أمر خيالي».

داميان وهو قيادي يميني له العديد من المواقف والتصريحات في الآونة الأخيرة تهاجم الإسلام خاصة أجهزة الدولة التي تبدي أي إشارة لدعم الحجاب.

