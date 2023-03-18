سامسونج ترد على الاتهامات الموجهة لها بشأن تزييف ميزة التصوير القمري

لفترة طويلة من الوقت كانت هواتف جالكسي S من سامسونج قادرة على التقاط صور واضحة للقمر بتفاصيل دقيقة للغاية بفضل خاصية التكبير الرقمي بمعدل 100x.

ولكن مؤخراً، ادّعى أحد مستخدمي بوابة Reddit بأن لقطات القمر التي يتم التقاطها بواسطة هواتف سامسونج مُزيفة وأن الشركة تقوم بفبركة الصور باستخدام صور مُعدة مُسبقاً للقمر في خوارزميات الكاميرا.

حاول هذا المستخدم استخدام منظار لالتقاط صورة حقيقية للقمر ثم تكبير الصورة وإضافة نسبة من الضبابية لتمويه الصورة لرؤيتها على حقيقتها. ثم قام برفع منشور على البوابة متهجماً على سامسونج بسبب تزييفها للصورة الحقيقية.

سامسونج ترد على الاتهامات الموجهة لها بشأن تزييف صور القمر

سامسونج تفاعلت على الفور مع المنشور وحاولت إثباط جميع الاتهامات الموجهة لها من خلال شرح كيفية عمل ميزة التصوير القمري على هواتف جالكسي S ولماذا هي ليست مزيفة كما يدّعي صاحب المنشور.

ذكرت سامسونج في منشورها أن هواتف جالكسي S تستخدم تقنيات متطورة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور عالية الدقة للقمر. وأن الهواتف لا تحاول إضافة أي صور متراكبة على الصورة الحقيقية.

طريقة عمل الكاميرا على هواتف جالكسي S تحاول التعرف على المشاهد والكائنات والأشياء بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وفي حالة تصوير القمر، تبدأ الكاميرا في التقاط مجموعة متعددة من الإطارات للجسم الأساسي.

بعد ذلك تتدخل تقنية تحسين المشاهد المستندة على الذكاء الاصطناعي من أجل توفير صور أعلى بالدقة وتقديم أفضل النتائج التي يحتاج لها المستخدمين.

بالنسبة لهاتف جالكسي S23 ألترا الذي استخدمه المُدّعي قادر على التعرف على القمر بمثابة كائن ويبدأ في تكوين مجموعة متعددة من الإطارات الخاصة به ثم العمل على تعزيز التفاصيل باستخدام المُحرك المسؤول عن تعزيز دقة التفاصيل.

نظام الكاميرا في هواتف جالكسي S يستخدم تقنيات AI المستندة على التعلم العميق والمعالجة متعددة الإطارات لتعزيز جودة ودقة ووضوح التفاصيل وخاصة عند التقاط الصور للكائنات أو الأجسام المعروفة للبشر بما في ذلك صور القمر.

وقد صرحت الشركة أنها تمكنت من تطوير مُحرك يستند على تقنيات الذكاء الاصطناعي قادر على تحديد القمر والتعرف على تفاصيله بعدة أشكال مختلفة، بدءًا من صورة القمر المُكتمل وحتى قمر الهلال.

حاولت سامسونج الدخول في تفاصيل أعمق من خلال منشورها الذي نشرته على صفحتها الرسمية. وأكدت خلاله أن الصور التي يتم التقاطها للقمر باستخدام هواتفها هي صوراً حقيقية وليست صوراً متراكبة أو مُفبركة كما يدّعي مستخدم Reddit.

ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من المستخدمين الذين يصفون منشور سامسونج بمثابة إعلان كاذب. ولكن في نفس الوقت، فإن وجهة نظر سامسونج ليست خاطئة.

لقد تم تدريب هاتف جالكسي S23 ألترا على ملء التفاصيل التي لا تستطيع الكاميرا التقاطها للقمر نظراً لأن دقة الكاميرا التي تبلغ 200 ميجابكسل لا تزال ضعيفة جداً وصغيرة على أن تكون قادرة على التقاط جميع التفاصيل على سطح القمر.

عملياً، الهاتف لا يستطيع أن يلتقط صوراً للقمر بنفسه، وإنما يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين الدقة وتعزيز وضوح التفاصيل.

لذا، فإن قرار تصديق الصورة أو تكذيبها يعود حرية اختياره للمستخدم بالكامل. فإما أن يتقبل فكرة تحسين الصور بالذكاء الاصطناعي أو أن يجلس على الجانب الآخر متهماً سامسونج بأنها مسؤولة عن تزييف الصورة.