“علامات التحذير من انتفاخ الرئة التي قد تسبب ثقوبا في رئتيك

إنجلترا – يعتبر “السبب الرئيسي الثالث للوفاة” في جميع أنحاء العالم، مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، المصطلح الشامل لجملة من أمراض الرئة التي تسبب صعوبات في التنفس، وخاصة انتفاخ الرئة.

ويتسبب انتفاخ الرئة في تلف الأكياس الهوائية ويمكن أن يتطور إلى سلسلة من المشاكل بما في ذلك الثقوب في رئتيك إذا تركت دون علاج. وهذا التكهن الكئيب يجعل الوعي بالأعراض في المقدمة والمركز.

وبمجرد إصابتك بانتفاخ الرئة، تتلف الأكياس الهوائية في رئتيك، والمعروفة أيضا باسم الحويصلات الهوائية.

ومن المثير للقلق أن الجدران الداخلية لهذه الأكياس الهوائية يمكن أن تضعف بمرور الوقت وتتمزق، ما يخلق مساحات هوائية أكبر بدلا من العديد من المساحات الصغيرة.

وتشرح Mayo Clinic: “هذا يقلل من مساحة سطح الرئتين، وبالتالي يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى مجرى الدم. عند الزفير، لا تعمل الحويصلات الهوائية التالفة بشكل صحيح ويصبح الهواء القديم محاصرا، ولا يترك مجالا لدخول الهواء النقي الغني بالأكسجين”.

وبينما تميل مشاكل التنفس إلى التفاقم تدريجيا بمرور الوقت، يمكن أن يساعد العلاج في إبقائها تحت السيطرة، وفقا لـ NHS.

ومن أجل الحصول على المساعدة الصحيحة، تحتاج إلى تحديد الحالة أولا.

توصي الخدمة الصحية بالبحث عن العلامات التحذيرية التالية:

– زيادة ضيق التنفس (خاصة عندما تكون نشطا).

– السعال الصدري المستمر مع البلغم.

– كثرة التهابات الصدر.

– صفير مستمر.

وتنصح Mayo Clinic “بمراجعة طبيبك” إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس غير مبرر لعدة أشهر.

ويجب أن تكون حذرا بشكل خاص إذا كان هذا النوع من ضيق التنفس يزداد سوءا أو يتعارض مع أنشطتك اليومية.

ويضيف الجسم الصحي: “لا تتجاهل الأمر بإخبار نفسك أن السبب هو تقدمك في السن أو عدم لياقتك البدنية”.

ومن الأهمية بمكان أن تبدأ العلاج “في أقرب وقت ممكن” قبل أن تتعرض رئتيك لإصابة خطيرة، وفقا لـ NHS.

وفي حين أن الضرر الذي يصيب رئتيك الناجم عن انتفاخ الرئة يكون دائما، فإن العلاج المناسب يمكن أن يساعد في إبطاء تقدم الحالة.

ومن الإقلاع عن التدخين إلى الجراحة، هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تساعد في استهداف انتفاخ الرئة.

وتوضح الخدمة الصحية أن الإقلاع عن التدخين “أهم” شيء يمكنك القيام به إذا كنت تدخن.

علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد أجهزة الاستنشاق والأدوية وإعادة التأهيل في تسهيل تنفسك.

كيفية منع انتفاخ الرئة

توضح NHS أن الخبر السار هو أن مرض الانسداد الرئوي المزمن يمكن الوقاية منه “إلى حد كبير”.

وتنص على: “يمكنك تقليل فرصك في تطويره بشكل كبير إذا تجنبت التدخين. إذا كنت تدخن بالفعل، فإن التوقف عن التدخين يمكن أن يساعد في منع المزيد من الضرر لرئتيك قبل أن تبدأ في التسبب في أعراض مزعجة”.

ويجب أيضا الابتعاد عن التدخين غير المباشر، وهو النوع الناتج عن حرق منتجات التبغ، مثل السجائر أو السيجار أو الغليون.

المصدر: إكسبريس

