رسمياً – سامسونج تعلن عن هاتف جالكسي A54 بأفضل الموصفات في الفئة المتوسطة

على مدار الأسابيع الماضية كنا نرصد العديد من الشائعات والتسريبات المتعلقة بهاتف سامسونج متوسط المدى المميز جالكسي A54 ونترقب وصوله في أي لحظة. الآن أرادت سامسونج أن تضع حداً لهذه الشائعات وتُنهي انتظارنا الطويل وتُعلن عن الهاتف بشكل رسمي.

للتذكير، هاتف جالكسي A54 يأتي خليفة لهاتف جالكسي A53 الذي تم إطلاقه العام الماضي. ولقد اتضح من خلال مراجعات الهاتف أنه يتمتع بشاشة رائعة ومكبرات صوت استثنائية وواجهة One UI سلسة.

تأتي هواتف سلسلة جالكسي A في المرتبة الثانية مباشرةً خلف سلسلة جالكسي S وتحاول دوماً تقديم تجربة مميزة قادرة على منافسة بعض الهواتف الرائدة.

يتمتع جالكسي A54 بشاشة مذهلة بمعدل تحديث عالِ

تماماً كما هو متوقع، يمتاز هاتف جالكسي A54 بشاشة رائعة عبارة عن لوحة عرض Super AMOLED قياس 6.4 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz. هذه هي نفس الشاشة التي رأيناها بالفعل على هاتف جالكسي A53 والتي كانت استثنائية في جميع الجوانب سواء من حيث معدلات السطوع أو دقة التفاصيل أو الألوان النابضة بالحياة.

أما فيما يتعلق بالمواصفات الفنية الداخلية، فلقد تم تجهيز الهاتف بمعالج Exynos 1380 SoC المُطور داخلياً وهو بمثابة الإصدار المُحدث من معالج Exynos 1280 SoC للعام الماضي.

المعالج يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، جنباً إلى جنب مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. هذه السعة من الذاكرة العشوائية أكثر من كافية للتعامل مع تعدد المهام وتشغيل جميع الألعاب الحديثة بسلاسة. في الواقع، يأتي هاتف جالكسي S23 الأساسي بذاكرة عشوائية تبدأ من 8 جيجابايت رام، لذا، نحن نحصل هنا على تجربة شبه مميزة مماثلة لنفس تجربة تعدد المهام التي يمكن الاستمتاع بها على هواتف جالكسي S الرائدة.

كاميرا مناسبة لجميع سيناريوهات التصوير

وفي سياق الحديث عن القدرات البصرية، فإن هاتف جالكسي A54 يمتاز بتكوين كاميرا ثلاثي على جانبه الخلفي. يتضمن هذا التكوين كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وأسفلها عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

إعداد الكاميرا الخلفي على ظهر الهاتف أكثر من كافي لإنتاج صور ومقاطع فيديو رائعة بالنظر إلى الفئة أو الشريحة السعرية التي ينتمى إليها الهاتف.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات. ولكن بالتأكيد الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي.

سعة البطارية أكثر من كافية للاستخدام على مدار اليوم بطوله بدورة شحن واحدة، كما أن سرعة الشحن مناسبة جداً لإعادة ملئ البطارية خلال فترات زمنية سريعة. في الواقع، هذه هي نفس سرعة الشحن المدعومة بواسطة هاتف جالكسي S23 الطراز الأساسي.

حماية من الماء والغبار وأحدث إصدار من نظام أندرويد

تشتمل المواصفات المميزة الأخرى تصنيف الهاتف بمعيار IP67 لمقاومة الماء والغبار وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ومكبرات صوت ستريو وفتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD لتوسيع مساحة التخزين وواجهة One UI المُخصصة من سامسونج المستندة على نظام أندرويد 13.

أخيراً وليس آخراً، يبدو أن الهاتف متاح باللون الأرجواني والأسود ولكن بالتأكيد سيكون هناك ألوان أخرى وسوف تستخدم سامسونج مسميات مُلفتة للنظر من أجل الألوان مثل Awesome White و Awesome Black كما رأينا على الطرز السابقة. يبلغ سعر الهاتف 449.99$ دولار أمريكي وسيكون متاح للطلب المُسبق اعتبارًا من يوم 30 مارس القادم.