استعدادا لشهر رمضان مبارك.. الكعبة المشرفة تتزين لاستقبال ضيوفها

أجرت وكالة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، صيانة الكسوة للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلَّة استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وقال وكيل المجمع المهندس أمجد الحازمي إنّ فريق عمل سعودي مختص، تابع للإدارة العامة لصيانة الكسوة، يتفقد يوميا ثوب الكعبة المشرفة والحلقات المثبتة له ويصلح بشكل فوري أي ملحوظات في حال وجودها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية السبت.

وشدد الحازمي على أنّ أعضاء الفريق يعملون وفقا لأعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي، ويتم استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكسوة.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة لصيانة الكسوة فهد الجابري أنّ أعمال الصيانة الدورية تتلخص في تركيب قماش بارتفاع 3 أمتار من جميع الجوانب للكعبة المشرفة.

وكذلك شد ووزن ثوب الكعبة وتثبيته من الأطراف، بالإضافة إلى أعمال تنظيف الكسوة من جميع الاتجاهات، إلى جانب أنّه سيتم تغيير كينارات«القطع المطرزة المحيطة بكل من الحجر الأسود والركن اليماني».

ويشهد أداء مناسك العمرة خلال رمضان إقبالا كبيرا من داخل وخارج السعودية، مما يتسبب في عدم وجود إمكانية لحجوزات جديدة، وفقا لصحيفة «عكاظ» المحلية.

