شاومي عازمة على إطلاق هاتف Xiaomi 13 Ultra عالمياً في مايو القادم!

اقترح أحد المُسربين المشهورين مؤخراً أن شركة شاومي لا تخطط لإطلاق هاتف شاومي 13 ألترا – Xiaomi 13 Ultra في مايو القادم فحسب، وإنما هي عازمة أيضاً على إطلاقه في الأسواق العالمية.

هذه المعلومات مصدرها Ice Universe، وبعد ذلك تم دعم صحة هذه المعلومات بواسطة Snoopy Tech وهو مُسرب أخر شهير على موقع تويتر.

هاتف Xiaomi 13 Ultra قادم للأسواق العالمية في مايو القادم

بعض التقارير السابقة زعمت أن الهاتف قد يصل في شهر أبريل القادم، ولكن يبدو أن هذه المعلومات لم تكن دقيقة. مما يجعلنا مُضطرين على الانتظار حتى مايو المقبل.

للأسف لم يوضح مصدر التسريب مما إذا كانت شاومي تعتزم استضافة حدث الإطلاق في الصين أم سيكون حدث إطلاق عالمي. ولكن بطبيعة الحال، تميل الشركة الصينية في الغالب إلى إطلاق هواتفها في موطنها الرئيسي أولاً.

وبالتالي سننتظر لنرى بأنفسها إلى ماذا قد تؤول الأحوال في الأسابيع القليلة القادمة. ومع ذلك، سنكون سعداء جداً إذا رأينا شاومي تستضيف الإطلاقين في نفس الموعد.

تم إطلاق كل من شاومي 13 – Xiaomi 13 وشاومي 13 برو – Xiaomi 13 Pro في الصين في أواخر العام الماضي. ولكن كلا الهاتفين تمكنا من شق طريقهما إلى الأسواق العالمية في فبراير الماضي.

بالتأكيد طراز “Pro” الاحترافي هو الأفضل في بعض الجوانب الرئيسية من أهمها القدرات البصرية، ولكن كيف يُمكن شاومي تحسين هذا الهاتف ؟

الشيء الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن هو أن تستخدم الشركة على هاتف Xiaomi 13 Ultra كاميرا منظار بيرسكوب بدلاً من كاميرا التيليفوتوغرافي.

على الرغم من أن هاتف شاومي 13 برو يمتاز بالفعل بإعداد وتكوين كاميرا أكثر من رائع، ولكنه يفتقر لعدسة المنظار. يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل. الكاميرا الرئيسية هي عبارة عن مستشعر قياس 1 بوصة، مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع وعدسة تيليفوتو.

وبالتالي، من الممكن أن يتم تجهيز طراز “ألترا” القادم بعدسة التكبير المقربة منظار بيرسكوب لتحسين إمكانيات التكبير البصري دون المساومة على جودة الصورة.

خلال ذلك، لا يمكننا التكهن بأي شيء أخر، خاصة وأن هاتف شاومي 13 برو هو هاتف رائد من الطراز الأول، ولا ينقصه أي شيء أخر.

نحن على يقين أن هاتف Xiaomi 13 Ultra سيأتي بشاشة 120Hz وستكون لوحة عرض مدعومة بتقنية معدل التحديث الديناميكي LTPO 4 مع معالج كوالكم الأقوى في الوقت الحالي Snapdragon 8 Gen 2 وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات وشحن سلكي بقدرة 120 وات.

هاتف شاومي 13 برو يحتوي على لوح خلفي مصنوع من السيراميك وحاصل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار. لذا، من الممكن أن يأتي طراز “ألترا” بنفس هذه الميزات أو على الأرجح قد يأتي بجانب خلفي مصنوع من الجلد النباتي.

لم يعد يفصلنا عن شهر مايو سوى أسابيع قليلة من الآن. سيتعين علينا الانتظار قليلاً حتى نرى كيف ستسير الأمور مع عملاق التكنولوجيا الصيني في المرحلة القادمة.