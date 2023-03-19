تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة مميزة من التطبيقات الجديدة ستندم لعدم تجربتها!

مرحباً بكم وكل عام وأنتم بخير. مطوري التطبيقات لا ينامون الليل، حقاً هم كذلك. فشغلهم الشاغل والوحيد هو طرح أفكار جديدة وإبداعية بميزات خارج الصندوق، أفكار لم يتخيلها المستخدم من قبل والفضل في ذلك يعود لنظام أندرويد والهواتف الذكية كذلك التي تخدم وظائف عديدة ولا يُمكن حصرها عند حد معين.

ولهذا السبب ستجد لدينا في العدد الأسبوعي دائماً مجموعة حديثة من التطبيقات التي نُشرت مؤخراً على متجر جوجل بلاي والتي تخدم مختلف متطلبات استخداماتك. لا نستطيع أن نقدم وعوداً بأن جميعها ستكون مثالية للجميع، ولكن على الأقل نضمن لكم أن يكون هناك بعضاً الأمثلة التي تجذب اهتمامك والتي يمكنك الاستفادة منها في تأدية مهامك اليومية على نحو مثالي. واليوم، لا يختلف عن يوم الأحد من الأسبوع الماضي، إذ جمعنا لكم باقة مميزة من التطبيقات المفيدة، بعضها حتى ممتع جداً في الاستخدام. لذلك، دون حشو المزيد من الكلمات، دعونا نتعرف على قائمتنا لهذا الأسبوع.

Image Variations

لقد اشتهرت تطبيقات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة بصورة متسارعة ويبدو على جميعها أنها متشابهة مع بعضها البعض. تطبيق Image Variation لا يبدو مختلف عنها كثيراً ولكن فكرته الرئيسية ستساعد المصممين والمستخدمين العاديين على توليد أفكار مختلفة من صورهم الأصلية بطرق متعددة.

يعتمد التطبيق على نموذجي ChatGPT و DALL-E لتوليد أفكار مختلفة من الصور مع الحفاظ على العناصر والكائنات الأساسية في الصورة. بمعنى أخر يمكنك إنشاء صور متعددة الأشكال والسمات لكل صورة من الصور التي تحتفظ بها في معرض أعمالك. بهذا الشكل يمكنك التعديل على خلفياتك لجعلها تبدو بصورة مختلفة والتعديل على صور الأفاتار والشعارات والتصميمات جميعها وهو في النهاية تطبيق يستحق التجربة.

السعر : مجاني

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Symphony

تماماً كما يشير له اسم التطبيق، Symphony هو مشغل موسيقي ممتاز مستقل ويستحق التجربة على الرغم من كونه غير متوفر بعد على متجر جوجل بلاي ولكن بسهولة شديدة يمكنك تنزيله على هيئة ملف APK من خلال الرابط المُرفق أدناه. التطبيق آمن تماماً وخالي من الإعلانات ويتسم بمجموعة من الميزات الرئيسية التي من الممكن إيجادها في أي تطبيقات لتشغيل الموسيقى.

يعتمد التطبيق على لغة تصميم Material You ليتوافق بشكل مثالي مع سمة الهاتف الخاص بك ويتيح لك القدرة على إعادة تسمية الكلمات الوصفية للمقاطع الصوتية أو البحث بداخل قوائم الأغاني وتصنيف الأغاني طبقاً لفئات مختلفة. جميع عناصر التحكم الرئيسية متواجدة في أسفل التطبيق والتي من خلالها يمكنك الوصول إلى مجلداتك والبحث عن أغانيك بشكل منفصل والوصول إلى قوائم الأغاني والصوتيات. لتحميل التطبيق انقر على رابط Download Latest اسم عنوان التطبيق وسيتم تحويلك إلى صفحة التحميل، انقر على رابط symphony-v2023.3.73.apk وهكذا يمكنك تحميل الإصدار الأخير منه.

السعر : مجاني

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NoFasel

هل تريد مشاهدة جميع الأفلام الأجنبية والعربية بشكل مجاني تماماً دون أن تدفع في المقابل أي شيء؟ هنيئاً لك، ما عليك سوى تجربة تطبيق NoFasel الذي يعتمد على عدد ضخم من خدمات البث الشهيرة في الخارج والداخل كما أنه يدعم اللغة العربية لترجمة الأفلام الأجنبية. ولكن بما أنه تطبيق ينتهك سياسات جوجل فبالتأكيد لن تجده متوفر على متجر جوجل بلاي. جميع أفلامك ومسلسلاتك التلفزيونية الشهيرة متوفرة على هذا التطبيق.

هناك بالفعل العديد من التطبيقات المماثلة ولكن هذا التطبيق مجاني تماماً وخالي من الإعلانات ولا يستهدف الربح بأي شكل من الأشكال ويتمتع بواجهة رائعة ومنظمة ويتيح لك البحث عن المحتوى حسب تفضيلاتك. أيضاً التطبيق متوفر على هيئة ملف APK ومتاح على الموقع الرسمي وهو آمن تماماً.

السعر : مجاني

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Keyspace

تطبيق Keyspace عبارة عن مخزن آمن لجميع كلمات المرور الخاصة بك وأكواد المصادقة الثنائية وتدوين الملاحظات الهامة وحتى تخزين بطاقات الائتمان لكي تتمكن من استخدامها لاحقاً. يُمكن ربط التطبيق بسهولة مع عميل سطح المكتب من خلال رمز الاستجابة السريعة وهذه الميزات مدعومة بتقنية التشفير من طرف إلى طرف. طريقة عمل التطبيق سهلة للغاية وآمنة تماماً إذ لا يمكن لأي شخص الوصول إلى معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك إلا في حالة تمكن من التعرف على كلمة السر الخاصة بك المكونة من 12 حرف والتي لا يمتلكها أحد سواك.

من مميزات التطبيق أنه لا يتطلب اتصال بالإنترنت، لذا، فإن جميع بياناتك السرية محفوظة على هاتفك محلياً ويعد مطوري التطبيق بعدم المساس بمعلوماتك الشخصية أو مشاركة بياناتك مع أي طرف ثالث لاي أغراض تجارية بل وحتى أيقونات التطبيق محفوظة محلياً. الميزة الوحيدة التي يحتاج فيها تطبيق Keyspace إلى الإنترنت هي من أجل مزامنة الملاحظات السريعة لكي تتمكن الوصول لها لاحقاً أثناء التنقل.

السعر : مجاني

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Voice Recorder

أي هاتف أندرويد يحتوي بالفعل على مسجل صوتي لتسجيل الأصوات بسرعة. ولكن أغلب التطبيقات الافتراضية تفتقر إلى عدد كبير من الميزات مثل تحرير التسجيلات الصوتية أو توفير تسجيلات بجودة عالية أو اختيار تنسيق محدد لها أو القدرة على التسجيل في الخلفية أو دعم الإيقاف المؤقت. على حسب وظائف المسجل الصوتي في هاتفك فقد تجد نفسك في النهاية في حاجة إلى تطبيق Voice Recorder ليس فقط من أجل تسجيل الملاحظات الصوتية السريعة ولكن أيضاً من أجل تسجيل محاضراتك الدراسية أو الحوارات الصحفية أو المؤتمرات والاجتماعات الهامة.

ميزات تحرير إضافية مثل إمكانية إعادة تسمية التسجيلات أو حذفها أو تشغيلها من داخل التطبيق. يمكنك إرسال التسجيلات ومشاركتها بأكثر من وسيلة وعرض المساحة المتبقية من الذاكرة على الشاشة الرئيسية ويتيح لك القدرة على الاحتفاظ بالتسجيلات على بطاقة الذاكرة الخارجية أو مزامنتها على خدمة جوجل درايف والعديد من الخصائص والسمات الممتازة.

السعر : مجاني

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Equalizer and Bass Booster

التطبيق لا يحتاج حقاً إلى تعريف عن نفسه فهو عبارة عن ضابط للمعادل الصوتي ومُضخم للجهير من أجل رفع قدرات الصوت في الهاتف وزيادة الصوت عن الحد الأقصى الطبيعي المدعوم من سماعات هاتفك.

يتضمن التطبيق 5 نطاقات مختلفة وما يصل إلى 10 معادلات تم ضبطها مُسبقاً ومعزز للجهير الصوتي. التطبيق يعمل بشكل مثالي مع جميع أنواع الملفات الصوتية ويدعم راديو FM ولكن الجانب السلبي الوحيد أنه لا يعمل في الخلفية.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويدلأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Memori Note

يحتوي تطبيق Memori Note على واجهة عمل بسيطة من أجل تدوين ملاحظاتك السريعة بطريقة عملية وبديهية وذلك بفضل الواجهة الرمادية المُريحة للعين والألوان الصامتة والتي تجعل من السهل على المستخدم قراءة النصوص. ج

ميع ميزات التطبيق الأخرى تعمل بشكل مثالي حيث يمكنك تمييز الملاحظات الهامة بالألوان أو تعيينها بالمفضلة للوصول السريع إليها فضلاً عن دعمه لميزة التذكير بالمواعيد الهامة بناءً على التواريخ التي تحددها بنفسك أو حتى في أوقات عشوائية. أيضاً يوجد خيار للنسخ الاحتياطي في حالة قررت التبديل من هاتف إلى أخر ولكنه يفتقر لميزة المزامنة الشاملة.

السعر : مجاني

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theDIYtrip

هذا التطبيق سيساعدك بطريقة بسيطة وسهلة على تنظيم رحلات السفاري الخاصة بك من خلال تخصيص مسارات الرحلة وتحديد أهدافك التي تود الذهاب إليها والأماكن التي تود زيارتها في المستقبل والتخطيط للرحالات المستقبلية وعرض مخطط الرحلات.

التطبيق بديهي للغاية ويفتقر لعدد كبير من الميزات كما أنه يتطلب إنشاء حساب ولكن في النهاية هو يخدم وظيفة أساسية وهي إنشاء مسارات مخصصة للرحلات لتسجيل جميع زياراتك الماضية أو التالية.

السعر : مجاني

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Bad 2 Bad: Apocalypse

Bad 2 Bad Apocalypse هو الجزء الجديد من لعبة الأكشن الملحمية للحرب ما بعد نهاية العالم في عالم مفتوح مليء بالصراعات وهدفك الوحيد هو البقاء على قيد الحياة.

ستقاتل العديد من الأعداء الوحشية والزعماء والقادة المفترسين في معارك صارخة. في هذا الجزء ستجد بعض الإضافات المميزة التي تزيد من عُمق تجربة الأكشن مثل القدرة على استعداء الطائرات المُسيّرة بدون طيار أو طائرات الهليكوبتر وإمكانية ترقية مهارات فريقك وتخصيص المظهر والعُتاد الخاص بهم من أسلحة أو دروع وهناك أكثر من 60 خريطة للعالم المفتوح وفي المجمل تتمتع اللعبة بتجربة مرئية شيقة وممتعة من خلال الرسوم الجرافيكية المميزة.

السعر : مجاني