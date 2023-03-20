هذا هو موعد إطلاق سلسلة Redmi Note 12 عالمياً!

سلسلة ريدمي نوت 12 – Redmi Note 12 متوفرة في الصين منذ العام الماضي وهي قادمة أخيراً للسوق العالمي وتحديداً يوم 23 مارس القادم.

إطلاق هواتف Redmi Note 12 عالمياً يوم 23 مارس القادم

لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لقد تم الإعلان عن سلسلة Redmi Note 12 في الصين في آواخر شهر أكتوبر من العام الماضي ثم أصبحت متاحة للبيع اعتبارًا من شهر نوفمبر. ومنذ ذلك الحين ونحن ننتظر قدومها إلى الأسواق الدولية.

الجدير بذكره هو أن السلسلة استطاعت أن تشق طريقها إلى السوق الهندية في شهر يناير الماضي، ولكن هذا هو السوق الوحيد الذي وصلت إليه الهواتف بخلاف الصين.

مؤخراً، أعلنت شاومي على حسابها الرسمي على موقع تويتر أن السلسلة الجديدة قادمة إلى الأسواق الدولية ابتداءً من يوم 23 مارس المقبل.

شاومي سوف تستضيف حدث الإطلاق العالمي تحت شعار Live Vivid في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت وسط أوروبا أو الثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش والثامنة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ.

لسنا متأكدين مما إذا كانت السلسلة الجديدة ستشق طريقها إلى الأسواق الأوروبية، ولكن بما أن الشركة قررت إضافة التوقيت الخاص بمنطقة أوروبا، فعلى الأرجح هناك العديد من المناطق الأوروبية التي ستشهد إطلاق هواتف السلسلة الجديدة.

السلسلة الجديدة تتألف من ثلاث هواتف حتى الآن وهي Note 12 و Note 12 Pro و +Note 12 Pro. إصدار Redmi Note 12 الذي تم إطلاقه في الهند يختلف عن الإصدار الصيني، ومن المحتمل أن تُطلق ريدمي الإصدار البديل في الأسواق العالمية.

أما بالنسبة لكل من Redmi Note 12 Pro و +Redmi Note 12 Pro فكلاهما متطابقان مع نظرائهما الصينين دون أي اختلاف.

أما في سياق الحديث عن السعر، فبالنظر إلى تاريخ سلسلة ريدمي الرئيسية، فمن المتوقع أن تكون هواتف السلسلة الجديدة متوسطة التكلفة. ومع ذلك سيتعين علينا الانتظار حتى نرى بأنفسها كيف ستبدو الأمور أثناء حدث الإطلاق العالمي يوم الخميس القادم.

تحظى العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي بصيت واسع الشهرة في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى بفضل المواصفات الممتازة وعامل القيمة مقابل السعر. لذا، من المؤكد أن هناك عدد كبير من المستخدمين في انتظار رؤية السلسلة الجديدة ومعرفة سعرها النهائي.

بمجرد أن تُعلن شاومي عن الثلاثي سوف نوافيكم بكل التفاصيل حولها للتحقق من مواصفاتها وأسعارها النهائية في الأسواق الدولية.