العلماء: شيخوخة الدماغ مرتبطة بخلل في البروتينات في خلايا منطقة ما تحت المهاد

الصين – أظهرت الدراسات أن تركيز بروتين MEN1 في خلايا منطقة ما تحت المهاد في الدماغ يتناقص مع تقدم العمر، ما يؤدي إلى تطور التهابات مختلفة.

واكتشف علماء الأحياء الجزيئية الصينيون أن خللا في بروتين MEN1 في الخلايا العصبية في منطقة ما تحت المهاد، بصفته المركز الهرموني للدماغ ، يؤدي إلى تسريع العمليات المرتبطة بتآكل الجهاز العصبي وظهور الشيخوخة.

وقال الباحثون في دراسة نشروها في مجلة PLOS Biology ، إنه يمكن إبطاء هذه العمليات بمساعدة “سيرين” باعتباره أحد الأحماض الأمينية الهامة.

واتفق العلماء على أن بروتين MEN1 والجين الذي يحمل نفس الاسم مسؤولان عن قمع العمليات المرتبطة بتطور الأورام السرطانية، كما إنهما ينظمان عملية التمثيل الغذائي داخل الخلايا العصبية في منطقة ما تحت المهاد. ووجد الأستاذ المساعد في جامعة “شيامن” الصينية (لا ايغي) وزملاؤه أن الاضطرابات في إنتاج MEN1 تزيد من تطور الالتهابات في الدماغ.

وأظهرت الدراسات أن تركيز جين MEN1 في خلايا منطقة ما تحت المهاد يتناقص مع التقدم في العمر، ما يؤدي إلى كثرة تطور الالتهابات، وكذلك إلى انخفاض في تركيز الحمض الأميني “السيرين” في الأنسجة.

وقد أدى التنشيط الإجباري لهذا الجين إلى قمع العمليات الالتهابية في الأنسجة العصبية لفئران المختبر وإبطاء شيخوخة أدمغتها. وتمكّن العلماء من تحقيق تأثير مماثل عن طريق إضافة “سيرين” إلى النظام الغذائي للفئران المسنة ، مما أدى إلى تحسين قدراتها المعرفية، بما في ذلك التخلص من النسيان الذي تتميز به الشيخوخة. واستطاعت الفئران المسنة ” التي اعتادت على النظام الغذائي الذي يتضمن “السيرين” طريقها للخروج من المتاهة بسرعة الشباب نفسها.

المصدر: تاس

