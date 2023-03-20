هذا هو عدد الهواتف القابلة للطي المتوقع إطلاقها خلال 2023!

بناءً على إحصائيات شركة أبحاث السوق Canalys فمن الممكن أن يتضاعف عدد شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي خلال العام الجاري ليصل إلى 30 مليون وحدة. هذا مؤشر قوي على ازدياد عدد الشحنات بمقدار الضعف.

وتأكيداً لهذه الإحصائيات فلقد صرح خبراء الصناعة ومستشارو سلاسل الإمداد والتوريد في منظمة DSCC فهناك ما يصل إلى 10 شركات ستطلق هواتف ذكية قابلة للطي خلال عام 2023.

وفقاً لدراسة DSCC فإن سبعة شركات منهم تمكنت بالفعل من إطلاق الهواتف القابلة للطي العام الماضي منها سامسونج وهواوي وشاومي وأوبو وفيفو وهونر وموتورولا. وسوف ينضم إلى النادي كل من OnePlus وتكنو وجوجل.

في الواقع، أطلقت تكنو أول هاتف قابل للطي يحمل شعار علامتها التجارية منذ أيام قليلة وهو هاتف Phantom V Fold الذي تم الكشف عنه خلال مؤتمر الجوال العالمي MWC 2023 الذي عُقد في برشلونة في أواخر الشهر الماضي.

بالإضافة إلى ذلك فلقد شاركت شركة OnePlus خلال نفس المؤتمر بعرض تشويقي لأول هاتف قابل للطي وقد أكدت أنه قادم خلال الربع الثالث من عام 2023.

من المتوقع أيضاً وصول هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold في وقت ما خلال النصف الثاني من العام الجاري. وبشكل عام هذه الشركات مجتمعة ستبيع ما يصل إلى 37 طراز قابل للطي خلال هذا العام، وهو ما يُقدر بضعف العدد تقريباً الذي تم بيعه العام الماضي، إذ يبلغ عدد الطُرز القابلة للطي العام الماضي 19 هاتف.

وقد أضاف خبراء الصناعة في DSCC في التقرير أننا سنرى ما يصل إلى 16 هاتف صدفي قابل للطي مثل هاتف جالكسي زد فليب. و 20 جهاز أخر Fold يتم طيه على شكل كتاب مثل هاتف جالكسي زد فولد.

على الرغم من شعبية طُرز هواتف Flip وسعرها الأرخص إلا أنه من الواضح أن أغلب العلامات التجارية تُفضل إطلاق هواتف قابلة للطي من طراز Fold.

والمثير للاهتمام أن شركة DSCC تتوقع أن يفوق إجمالي عدد الشحنات القابلة للطي 20 مليون وحدة خلال العام الجاري وحده.

على كل حال، يبدو أن سوق الهواتف الذكية القابلة للطي مستمراً في النمو بمرور كل يوم. ومن المحتمل ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى تصبح الهواتف القابلة للطي هي المعيار الأساسي للهواتف الذكية. وهذا يعكس صحة توقعات سامسونج منذ سنوات والتي أكدت خلالها على أن المستقبل القريب لا يحمل معه إلا هواتف قابلة للطي.

سامسونج ستواجه منافسة محتدمة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي

تتمتع سامسونج بميزة تنافسية كبيرة في هذا السوق بفضل قدرتها على طرح أجهزتها في الأسواق العالمية. ولكننا رأينا شركة أوبو تدخل إلى هذا السوق مؤخراً مع هاتف Find N2 Flip.

من المتوقع أيضاً أن تبدأ الشركات الأخرى في طرح هواتفها القابلة للطي في الأسواق العالمية خلال المرحلة القادمة. هذه المنافسة ستضع الشركة الكورية في موقف حيث يكون الابتكار والتقنيات المتطورة هي السبيل الوحيد للتفوق.

صرحت شركة أبحاث Canalys أن سامسونج تستحوذ حالياً على ما يصل من 80% من هذا السوق، ولكن على الأرجح سوف تنخفض هذه النسبة إلى 65% خلال عام 2023.

ومع ذلك، ربما التحسينات التي ستطول كل من جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5 من شاشة ثانوية أكبر حجماً وتقنية مفصلة أفضل وأكثر متانة في تحسين مبيعات الهواتف. لا يبقى لدينا سوى أن ننتظر لنرى بأنفسنا كيف ستتصرف سامسونج وما هي القرارات التي ستتخذها لمواجهة هذه المنافسة.