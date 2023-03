طبيبة روسية للغدد الصماء تتحدث عن علامات نقص الحديد في جسم الإنسان

روسيا – تحدثت أخصائية الغدد الصماء، وطبيبة التغذية في مستشفى “نيار ميديك” الروسية، آنا بارتينيفا، في مقابلة مع بوابة Gazeta.Ru، عن علامات نقص الحديد في جسم الإنسان.

وأشارت إلى التعب المستمر، وجفاف الجلد، وكذلك التغيرات في تفضيلات التذوق والقابلية للإصابة بأنواع مختلفة من العدوى المختلفة.

وقالت:” إن الشكاوى المصاحبة لهذا المرض متنوعة للغاية وغير محددة. ويمكن أن يتجلى ذلك في التعب المستمر والضعف وانخفاض الأداء وجفاف الجلد وتساقط الشعر وتقصفه”.

من أجل الكشف عن نقص الحديد، نصحت، بارتينيفا بإجراء فحص الدم العام، وكذلك إجراء اختبارات وجود مادتي الفرّيتين والحديد، مؤكدة أن النتائج يجب أن يتم تقييمها من قبل الطبيب الذي سيصف الأدوية المناسبة.

وأشارت أخصائية الغدد الصماء إلى أن نقص الحديد شائع جدا اليوم وخاصة بين النساء، موضحة أن الحاجة الفيزيولوجية للحديد عند الرجل هي 10 ميليغرامات، بينما تحتاج المرأة إلى 18 ملغ.

وقال أخصائي التغذية د. ميخائيل غينزبورغ، إن نقص الحديد يسرّع من شيخوخة النساء، ويمكن أن يتسبب أيضا في تطور الاضطرابات النفسية. وأشار الطبيب إلى اللامبالاة وفقدان الاهتمام بالحياة من بين الأعراض الهامة لنقص الحديد.

المصدر: تاس

