تتجهز عديد من الدول العربية والإسلامية لتحري غرة هلال شهر رمضان 2023 اليوم الثلاثاء، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيامه ستكون الخميس.

ونشر مركز الفلك الدولي آخر صورة لهلال شهر شعبان 1444 هـ. وذلك كما تم تصويره نهاراً صباح اليوم من مدينة أبوظبي الإماراتية.

وذكر المركز أنّ هذه الصورة لهلال آخر شهر شعبان وليس هلال رمضان، مؤكدا أنّ رؤية هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي.

وأوضح المركز أن وقت التصوير هو اليوم الثلاثاء الساعة 10:45 صباحا. بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة. ويبدو الهلال بصعوبة بسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة جزئيا.

The post دول عربية وإسلامية تتحرى غرة هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا