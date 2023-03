بيع كنافة بالتقسيط في مصر.. حملة تندر كبيرة.. وأزمة اقتصادية تتسارع في البلاد

تحوّل إعلان تجاري بشأن بيع كنافة بالتقسيط في مصر لمحل تندر وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد أن بات كثير من المصريين يعتمدون على الدفع بالأقساط لمواجهة التضخم.

ونشرت شركة «فاليو» التي تقدم حلولا للشراء بالتقسيط في مصر إعلانا بالتعاون مع شركة «تورتينا» يتضمن شراء كنافة يتم تقسيط قيمتها على 3 أشهر بدون فوائد.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة تسارعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مما جعل الجنيه المصري يفقد 50% من قيمته أمام الدولار الأميركي منذ العام الماضي.

ويرى مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أنّ إعلانات بيع المواد الغذائية بالأقساط فكرة «مستفزة» وتدل على غلاء أسعار المنتجات الاستهلاكية ومدى تأثر المواطن المصري البسيط بالتضخم.

وبات الإعلان موضع سخرية وتندر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أنّ خيارات التقسيط وصلت للمنتجات الأساسية بعد أن كانت تقتصر على السلع باهظة الثمن.

وحددت الشركة موعد 21 مارس ليتم طلب «الكنافة المتقسطة» حتى تصل للمستهلك في أول يوم من رمضان المتوقع أن يكون الخميس، لتقوم بحذف المنشور من منصاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد موجة السخرية.

