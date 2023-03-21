أخبار سارة – هذه هي فترة الدعم الرسمي التي سيتلقاها هاتف OnePlus 11

أكد السيد لي جي رئيس شركة OnePlus لقطاع السوق الصينية أن هاتف OnePlus 11 سوف يتلقى أربع تحديثات أندرويد رئيسية وخمس سنوات من التصحيحات الأمنية.

هاتف OnePlus 11 يحصل على 4 سنوات من الدعم البرمجي

ليس فقط هاتف OnePlus 11، وإنما كل من OnePlus Ace 2 و OnePlus Ace 2V سوف يحصلان على نفس فترة الدعم. ولكن للأسف الهاتفين الأخيرين هما حصريان للسوق الصينية فقط. ولكن بالعودة إلى هاتف OnePlus 11 فهذا يعني أن هذا الهاتف سيكون مؤهلاً للحصول على تحديثات أندرويد حتى نظام أندرويد 17.

كان لي جي يتحدث عن السوق الصينية، ولا نعلم مما إذا كانت هذه السياسة الجديدة ستطول الإصدار العالمي أم ستكون حصرية للإصدار الصيني من الهاتف. شركة OnePlus لم تؤكد بشكل رسمي هذه السياسة، ومع ذلك من المتوقع أن تشمل هذه السياسة النموذج العالمي أيضاً.

هذا في حد ذاته خبر رائع جداً لمحبي العلامة التجارية إذ أصبحت الشركة الصينية تحذو نفس حذو الشركات العالمية الأخرى أمثال سامسونج وجوجل.

كلتا الشركتين الأخيرتين يقدمان دعماً طويل الأمد يمتد حتى 4 سنوات لهواتفهما الرائدة وخمس سنوات من التصحيحات الأمنية. لذا، من الجيد رؤية شركة OnePlus تُعلن انضمامها لهذا النادي. في الواقع، كانت التحسينات البرمجية إحدى أبرز وأهم الأسباب التي ساهمت في ارتقاء شركة أوبو وشقيقتها OnePlus.

للتذكير، تم إطلاق هاتف OnePlus 11 أولاً في السوق الصينية في آواخر العام الماضي، وبعد شهرين تقريباً شق الهاتف طريقه إلى الأسواق العالمية. من حيث المواصفات، فهو يعتبر أحد أفضل الهواتف الرائدة في السوق بالنظر إلى نوع المعالج المُستخدم في الهاتف وشرائح التخزين وقدرات التصوير.

ومع ذلك فهو يفتقر لإحدى الميزات الرئيسية مثل معيار IP لمقاومة الماء والغبار، كما أنه لا يدعم الشحن اللاسلكي. ولا يجب أن نتوقع من الشركة أن تُطلق إصدار Pro آخر هذا العام.

حسب تصريح لي جي، التزام الشركة بتقديم دعماً رسمياً للهاتف يمتد حتى 5 سنوات سوف يضع على عاتقها تكلفة مالية قدرها 15 مليون دولار أو ما يعادله 100 مليون يوان صيني.

هذا يعني أن سياسة الدعم الجديدة أصبحت بالفعل ضمن خطط الشركة وأنها في حيز التنفيذ. هذه الميزة وحدها ستمنح هواتف الشركة قدرة تنافسية كبيرة في السوق العالمية للهواتف الذكية.

استطاعت سامسونج أن تخطو خطوات كبيرة نحو هواتفها الذكية فيما يتعلق بسياسة التحديث طويلة الأمد، والتي لا تقتصر على الهواتف الرائدة فحسب. ويبدو أن كل من أوبو و OnePlus يرغبان في اتباع نفس الاستراتيجية. ومع انضمام كلتاهما إلى هذا النادي، نتوقع أن تحاول الشركات الأخرى اللحاق بالركب خلال السنوات القادمة.