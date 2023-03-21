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احتفاء بالشهر الفضيل.. شوارع لندن تتزين لقدوم رمضان المُبارك

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

لأول مرة في تاريخ العاصمة البريطانية لندن، عُلِقت زينة شهر رمضان المبارك كنوع من دعم واحترام الثقافات الموجودة في المملكة المتحدة.

وأشرفت مؤسسة “عزيز” الخيرية الإسلامية في بريطانيا بالتعاون مع السلطات على مبادرة لتعليق زينة رمضان في ميدان بيكاديلي أحد أكبر ميادين لندن، وذلك بهدف نشر الأجواء الرمضانية المبهجة قبل أيام قليلة من حلول الشهر الكريم.

ونشرت مؤسسة “عزيز” عبر حسابها على تويتر، صورا للزينة في ميدان بيكاديلي وعلقت “نحن فخورون برعاية مبادرة زينة وأضواء رمضان الجميلة في ميدان بيكاديلي، نتمنى أن يزور جميع الأصدقاء والعائلة المكان للاحتفال بهذه المبادرة التضامنية للجميع”.

ونشر الشيخ عاشق إمام وخطيب دار الأمة بلندن مقطع فيديو لتلاوته آيات من القرآن الكريم معلقا “التلاوة في وسط لندن”، وفي الخلفية تظهر أحبال الزينة والإضاءة.

وقال البروفيسور وسيم حنيف، أستاذ السكر والغدد الصماء، والمدير الإكلينيكي لمرض السكري في مستشفى جامعة برمنغهام: “يا لها من مبادرة مدهشة للاحتفال بكل تنوع بريطانيا”.

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