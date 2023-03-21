لأول مرة في تاريخ العاصمة البريطانية لندن، عُلِقت زينة شهر رمضان المبارك كنوع من دعم واحترام الثقافات الموجودة في المملكة المتحدة.

وأشرفت مؤسسة “عزيز” الخيرية الإسلامية في بريطانيا بالتعاون مع السلطات على مبادرة لتعليق زينة رمضان في ميدان بيكاديلي أحد أكبر ميادين لندن، وذلك بهدف نشر الأجواء الرمضانية المبهجة قبل أيام قليلة من حلول الشهر الكريم.

ونشرت مؤسسة “عزيز” عبر حسابها على تويتر، صورا للزينة في ميدان بيكاديلي وعلقت “نحن فخورون برعاية مبادرة زينة وأضواء رمضان الجميلة في ميدان بيكاديلي، نتمنى أن يزور جميع الأصدقاء والعائلة المكان للاحتفال بهذه المبادرة التضامنية للجميع”.

We're proud sponsors of the beautiful Ramadan Lights in Piccadilly Circus We hope everyone visits with friends and family to celebrate this beacon of solidarity for all Ramadan Lights is founded by Aisha Desai. pic.twitter.com/wGCbocn15J — Aziz Foundation (@AzizFndn) March 17, 2023

على غرار العواصم الإسلامية.. لندن تحتفل بقرب قدوم شهر رمضان بالزينة الرمضانية في أشهر شوارعها pic.twitter.com/8CjMYhAEtk — بريطانيا بالعربي (@TheUKAr) March 17, 2023

لأول مرة في تاريخ لندن تزين الانوار بالزينة الرمضانية اكثر المناطق السياحية زيارة ( اكبر ميدان في لندن بيكاديلي، وشارع أوكسفورد) ، ترحيباً في قرب دخول شهر #رمضان • معلومة هالاضاءات لها محبين من مختلف العالم يتابعون تحديثاتها باستمرار وهذي اول مرة تصير pic.twitter.com/morIr8wJwG — دحمي (@ElDHME) March 20, 2023

ونشر الشيخ عاشق إمام وخطيب دار الأمة بلندن مقطع فيديو لتلاوته آيات من القرآن الكريم معلقا “التلاوة في وسط لندن”، وفي الخلفية تظهر أحبال الزينة والإضاءة.

Reciting in Central London pic.twitter.com/Kw77iKleOT — Shaykh Ashiq (@ShaykhAshiq) March 17, 2023

وقال البروفيسور وسيم حنيف، أستاذ السكر والغدد الصماء، والمدير الإكلينيكي لمرض السكري في مستشفى جامعة برمنغهام: “يا لها من مبادرة مدهشة للاحتفال بكل تنوع بريطانيا”.

The post احتفاء بالشهر الفضيل.. شوارع لندن تتزين لقدوم رمضان المُبارك appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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