من رقائق البطاطس إلى الشوكولاتة.. هذا ما تعنيه الرغبة الشديدة في تناول طعام محدد!

إنجلترا – قد تكون الرغبة في تناول الشوكولاتة أو فتح علبة من رقائق البطاطس هي طريقة جسمك لتنبيهك إلى شيء ما.

افترض بعض الخبراء أن نقص المغذيات هو السبب وراء الرغبة الشديدة، بينما يقول آخرون إن الأمر بسيط مثل ربط الوجبات الخفيفة التي تمنحك السعادة.

ويكشف MailOnline عن ما قد تعنيه الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

كعكة أو أي شيء حلو

سواء أكان ذلك كعكا أو بسكويتاً، فإن أولئك الذين يحبون الحلويات يعرفون جيدا الشعور بالرغبة في تناول السكر.

ولكن، من المحتمل أن يكون الدافع وراء رغبتك في تناول الحلوى هو انخفاض مستويات السكر في جسمك بعد الذروة.

وأثناء تناول الطعام، يرتفع سكر الدم ويتحرر الأنسولين.

ووفقا للخبراء، إذا كنت تتناول السكر المكرر والكربوهيدرات، فإنها ستضرب مجرى الدم بسرعة وتسبب خللا في نسبة السكر في الدم.

ثم يقوم الجسم بإفراز المزيد من الأنسولين للتعامل مع الارتفاع السريع في نسبة السكر في الدم.

وقالت أخصائية التغذية الدكتورة مارلين جلينفيل: “بمجرد التعامل مع الأمر، ستنخفض مستويات السكر في الدم، ولكن نظرا لأنك أنتجت الكثير من الأنسولين، ستنخفض المستويات كثيرا وستشعر قريبا بالرغبة في تناول وجبة خفيفة على قطعة من الشوكولاتة. وكلما زاد عدد الحلويات التي تتناولها، ستشتهيها أكثر”.

وللحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، تنصح جلينفيل بتناول مكمل الكروم، وهو معدن موجود في الجسم على شكل كروم ثلاثي التكافؤ، والذي قد يلعب دورا في وظيفة الأنسولين الطبيعية.

رقائق البطاطس أو أي شيء مالح

يميل بعض الناس إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام. ورغبتك في شيء مالح قد تعني أن إلكتروليتاتك منخفضة.

تحافظ إلكتروليتات البوتاسيوم والصوديوم على توازن سوائل الجسم وتحافظ على عمل العضلات والأعصاب بسلاسة.

والأطعمة المالحة غنية بالصوديوم، لذلك يقترح الخبراء أن هذه الرغبة الشديدة هي طريقة جسمك لإخبارك بالحاجة إلى الصوديوم – وإن كان بكميات صغيرة.

ويعد الصوديوم معدنا حيويا، يساعد في الحفاظ على توازن الماء في الجسم، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم.

ويمكن العثور على كميات صغيرة من الصوديوم في الكرفس والجزر، ما يساعد في الحد من الرغبة الشديدة لديك.

ووفقا لمؤسسة القلب البريطانية، تنص الإرشادات على أن البالغين يجب أن يأكلوا أقل من ستة غرامات من الملح يوميا – ما يعادل ملعقة صغيرة تقريبا.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن كنت تتبع نظاما غذائيا عالي الملح، فإن جسمك يعتاد على تلك المستويات.

كما تحذر من أن تناول الكثير منه يمكن أن يجعل الأطعمة العادية طعمها لطيف، ويشجعك على إضافة المزيد من الملح – ما يغذي الدورة.

وقالت إليانور ماكليلاند، رئيسة قسم الطعام في شركة الوجبات الخفيفة الصحية Graze، إن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة يمكن أن تشير أيضا إلى نقص البروتين.

وأضافت: “يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوصول إلى الأطعمة والوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية والصوديوم التي لا ترضي الرغبة الشديدة”.

جرب الأطعمة المليئة بالبروتين والغنية بالألياف مثل المكسرات أو البقول المحمصة أو الفول.

الخبز أو الكربوهيدرات الأخرى

الرغبة في تناول وجبة دسمة تتكون من الكربوهيدرات السيئة مثل الخبز أو المعكرونة هي اشتهاء شائع آخر.

ولكن عندما تضرب، قاوم إغراء الانغماس في الأنواع البيضاء المكررة من الكربوهيدرات المفضلة لديك – حيث لا يستطيع الجسم هضمها بسهولة.

ويمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تتوق إلى الكربوهيدرات، بما في ذلك الإجهاد.

وتقول اختصاصية التغذية المسجلة ليندسي بليسكوت: “نحن مجهزون للبقاء على قيد الحياة، لذلك عندما لا نشعر بالأمان، يمكن لدماغنا زيادة الرغبة الشديدة في الحصول على الطاقة السريعة (بما في ذلك الخبز والمعكرونة والكعك وما إلى ذلك) ليتم تخزينها لاستخدامها لاحقا”.

ويقول الخبراء إن الأسباب المحتملة الأخرى للرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات يمكن أن تشمل الحاجة إلى تنظيم الحالة المزاجية المنخفضة، حيث يرتبط تناول الكربوهيدرات بإفراز هرمون السيروتونين السعيد.

ويمكن أن يكون تقييد الطعام أيضا سببا للرغبة الشديدة. وهذا لأنه استجابة للحرمان من الطعام، يزيد الجسم من مستويات هرمون الجوع غريلين لدفعك إلى البحث عن الطعام والطاقة.

الشوكولاتة

قد يكون شغفك بالشوكولاتة هو صراخ جسدك من أجل شيء آخر.

قدر الخبراء أن حوالي 80% من السكان يفتقرون إلى المغنيسيوم في نظامهم الغذائي اليومي.

ويحتاج الجسم إلى المغنيسيوم، حيث يساعد في تنظيم وظائف العضلات والأعصاب، ومستويات السكر في الدم وضغط الدم، ويصنع البروتين والعظام والحمض النووي.

وقد اقترح بعض الناس أن الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة هي في الحقيقة إشارة من جسمك إلى أنه يفتقر إلى المغذيات.

لكن الخبراء قالوا إن هذه خرافة. بالنظر إلى أن البشر لم يعرفوا سوى الكاكاو منذ حوالي 1000 عام، والشوكولاتة في شكلها الحالي هي من إبداع العصر الفيكتوري، فهي (شغف الشوكولاتة) تدور حول المتعة التي يثيرها تناول الشوكولاتة الحلوة والدهنية.

وعلى الرغم من أن الشوكولاتة الداكنة ليست سبب الرغبة الشديدة، إلا أنها يمكن أن تكون مصدرا للمغنيسيوم.

ومع ذلك، قال خبير التغذية فيدوشي بناني، المؤسس المشارك لمركز اللياقة البدنية: “تُعرّف الشوكولاتة الداكنة عموما بأنها مصدر للمغنيسيوم، وعلى الرغم من أنها مصدر جيد، إذ إن ثمة حوالي 60 مغم منه في كل قطعة/جزء من 25 غراما، سيكون علينا تناول الكثير من الشوكولاتة الداكنة للوصول إلى المدخول اليومي الأمثل (ما يقرب من ستة أجزاء من الشوكولاتة)، وهو يعني بالطبع الكثير من السكر للجسم. وتشمل المصادر الأخرى للمغنيسيوم الكاجو واللوز والجوز البرازيلي وبذور اليقطين على سبيل المثال لا الحصر، ما سيساعدك أيضا على البقاء ممتلئا لفترة أطول والحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر”.

المصدر: ديلي ميل

