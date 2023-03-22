الإعلان عن هاتف Oppo Find X6 Pro بقدرات بصرية فائقة وذروة سطوع 2500 شمعة

أعلنت شركة أوبو بالأمس عن سلسلة Find X6 الرائدة. تتألف السلسلة من هاتفين فقط وهما Find X6 و Find X6 Pro وبالتأكيد طراز Pro الأغلى ثمناً هو من يسرق الأضواء. هاتف Find X6 Pro هاتف قوي حقاً بقدرات بصرية فائقة تمتاز بمستشعر كاميرا قياس 1 إنش.

بادئ ذي بدء، تم الإعلان عن كلا الهاتفين في السوق الصينية، ولا نعلم مما إذا كان لدى الشركة الصينية خططاً من أجل إطلاق السلسلة في الأسواق العالمية.

الإعلان عن هاتف Oppo Find X6 Pro بشكل رسمي

من حيث التصميم، يشتمل هاتف Find X6 Pro على جزيرة كاميرا خلفية كبيرة جداً وهي بارزة قليلاً من الجانب الخلفي. الهاتف مصنوع من المعدن والزجاج ولكن هناك متغير آخر مصنوع من الزجاج والجلد النباتي يجمع بين اللون البني والأبيض.

الجانب الأمامي يحتوي على كاميرا مثقبة في مركز منتصف الشاشة. الشاشة تبدو منحنية من الجانبين والجانب الخلفي منحني بداخل الإطارات. زر الطاقة الجانبي متواجد على الجانب الأيمن، بينما تتواجد أزرار رفع وخفض الصوت على الجانب الأيسر.

القدرات البصرية هي من تخطف الأضواء، فدعونا نتحدث عنها بالتفصيل. يشتمل الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية بداخل جزيرة دائرية كبيرة.

قُدرات بصرية متطورة

كما توقعنا في تغطيتنا المتواصلة على مدار الأسابيع الماضية، يأتي المستشعر الرئيسي طراز Sony IMX989 بدقة 50 ميجابكسل وهو مستشعر قياس 1 إنش. هذا هو نفس المستشعر الذي رأيناه سابقاً على كل من Xiaomi 13 Pro و Vivo X90 Pro. يمتاز المستشعر بفتحة عدسة قياس f/1.8 وبُعد بؤري يبلغ 23 مم مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS.

الكاميرا الثانية هي عبارة عن عدسة فائقة الاتساع طراز Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل أيضاً بفتحة عدسة f/2.2 وبُعد بؤري يبلغ مساحته 15 مم وتدعم وضع الماكرو.

الكاميرا الثالثة هي مستشعر تيليفوتوغرافي Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.6 بطول بؤري يبلغ 65 مم قادرة على توفير التقريب البصري بمعدل 3x.

تم استخدام وحدة المعالجة العصبية MariSilicon X NPU لتعزيز الصور وقد تم ضبط ألوان الكاميرا بواسطة شركة Hasselblad السويدية للتقيات البصرية.

الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مدعومة بعدسة 7P لتوفير أفضل صور سيلفي وصورة نقية أثناء حضور مؤتمرات الفيديو والمكالمات المرئية.

الشاشة الأكثر سطوعاً على الإطلاق

يمتاز هاتف Find X6 Pro بشاشة LTPO AMOLED قياس 6.82 إنش بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz محمية بواسطة طبقة Corning Gorilla Glass Victus 2 وتبلغ ذروة سطوعها 2500 شمعة. ذروة السطوع تمثل معيار جديد في معدلات سطوع شاشات الهواتف الذكية.

تم تجهيز الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 12 أو 16 جيجابايت من النوع LPDDR5X.

يأتي الطراز الذي يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت مصحوباً بذاكرة تخزين 256 جيجابايت من النوع UFS 4.0. بينما يتوفر طراز 16 جيجابايت رام بذاكرة تخزين بسعة 256/512 جيجابايت نوعها UFS 4.0 أيضاً.

شحن سلكي بقدرة 100 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات

بالتأكيد يشتمل الهاتف على درج يحتوي على فتحتان لشرائح SIM ويدعم بلوتوث 5.3 ويستمد طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

يدعم الهاتف الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 100 وات، كما ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.

الجدير بذكره هو أن الهاتف يأتي مُرفقاً مع شاحن في علبة الشراء مُصنف بقدرة 100 وات. يتم شحن الجهاز بواجهة ColorOS 13 المستندة على نظام أندرويد 13.

النموذج المصنوع من الزجاج والجلد هو الأكثر سُمكاً والذي يبلغ سُمكه 9.5 ملم. الطراز الزجاجي الجلدي يجمع بين اللون الأبيض والبني، بينما النموذج الزجاجي متوفر على هيئة لونين وهما الأخضر والأسود. أوبو لم تصرح حتى الآن بسعر الهاتف، ولكن بمجرد أن نعرف السعر النهائي سنحاول تحديث المقال أو إنشاء تقرير جديد عن الهاتف.