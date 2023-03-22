شركة أوبو تُعلن عن هاتف Find X6 بمواصفات ثورية وتصميم مُفاجئ

بعد أسابيع طويلة من التسريبات أعلنت أوبو بالأمس عن سلسلة Find X6 والتي تتكون من هاتفين. لقد قمنا بتغطية الإعلان عن هاتف Find X6 Pro في تقرير منفصل.

من حيث المظهر والشكل العام، يبدو أن كلا الهاتفين متطابقين. ولكن هناك اختلافات ملحوظة في المواصفات الفنية، بالإضافة إلى أن هاتف Find X6 أصغر حجماً.

تم تصميم هاتف Find X6 من المعدن والزجاج، ولكن على عكس شقيقه الأغلى ثمناً، فلا يوجد متغير من الهاتف مصنوع من الجلد النباتي.

يشتمل الهاتف على جزيرة كاميرا خلفية دائرية كبيرة تحتضن ثلاث مستشعرات، والجانب الأمامي يشتمل على فتحة مثقبة في مركز منتصف الشاشة لإيواء كاميرا السيلفي. يمتاز الهات بحواف نحيفة للغاية.

اختلافات ملحوظة في الموصفات الفنية بين Find X6 وشيقه Pro الأغلى ثمناً

في حين أن طراز Pro يعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ولكن يأتي الطراز الأساسي بمعالج Dimensity 9200 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 12 أو 16 جيجابايت مع وحدة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت. نوع الذاكرة العشوائية هي LPDDR5X بينما نوع وحدة التخزين هي UFS 4.0.

يبلغ حجم الشاشة على هاتف Find X6 قياس 6.72 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث تكيفي بسرعة 120Hz مع معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 360Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1450 شمعة محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus.

الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات

يتم شحن الهاتف بواجهة ColorOS 13 مستندة إلى نظام أندرويد 13. يستمد هاتف Find X6 طاقته من بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات ولكنها ليست داعمة للشحن اللاسلكي.

يشتمل الهاتف على درج لشرائح SIM مزدوجة قياس Nano-SIM ويدعم الهاتف اتصال 5G وبلوتوث 5.3 ومكبرات صوت ستريو داعمة لتقنية Dolby Atmos.

الماسح الضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة وهو ماسح ضوئي بصري وتم تصنيف الهاتف بشهادة IP64 لمقاومة رذاذ الماء والغبار.

ثلاث كاميرات خلفية من بينها مستشعر تيليفوتو

المستشعر الرئيسي على ظهر الهاتف طراز Sony IMX890 بفتحة عدسة f/1.8 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS مع عدسة 6P مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل طراز Samsung S5KJN1 بفتحة عدسة f/2.0 داعمة لوضع الماكرو بزاوية رؤية مجالها 112 درجة.

المستشعر الأخير عبارة عن كاميرا تيليفوتوغرافي طراز Sony IMX890 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS قادرة على دعم التقريب الرقمي بمعدل 120x.

تماماً مثل طراز Pro، تم تجهيز الهاتف بوحدة المعالجة العصبية MariSilicon X NPU وتم ضبط ألوان الكاميرا بواسطة شركة Hasselblad.

الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر IMX709 RGBW بفتحة عدسة f/2.4 بدقة 32 ميجابكسل. يبلغ قياس الهاتف 162.9×74.1×8.96 ويزن 207 جرام.

هاتف Find X6 متوفر على هيئة عدة ألوان مختلفة تشتمل على الأخضر والأسود والذهبي ويبلغ سعر الهاتف 4499 يوان صيني أي ما يعادل 655$ دولار أمريكي تقريباً.