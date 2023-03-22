بوحدة كاميرا ضخمة – تسريب صور حية لهاتف Oppo Find X6 Pro المرتقب!

ظهر هاتف أوبو المرتقب Find X6 Pro للتو في مجموعة من الصور الحية في أكثر من متغير لوني واحد. الشيء الوحيد الذي يُمكن للعين ملاحظته بسهولة هي وحدة الكاميرا الضخمة المتواجدة على جانبه الخلفي.

يظهر الهاتف في هذه الصور بالمتغيرات اللونية الأخضر والأسود ويبدو أن كلا اللونين يمتازان بظهر مصنوع من الجلد النباتي. ربما نكون مُخطئين نظراً لأن الصور لا تبدو في أفضل جودة لها.

ولكن الشيء الرئيسي الذي يمكننا رؤيته والتركيز عليه هنا هو وحدة الكاميرا الخلفية التي تظهر على شكل جزيرة دائرية تحتضن بداخلها ثلاث مستشعرات. أيضاً يظهر بوضوح شعار شركة Hasselblad الرائدة للتقنيات البصرية.

تسريب صور حية لهاتف Oppo Find X6 Pro

من الواضح أن إحدى الكاميرات الثلاث هي كاميرا منظار بيرسكوب. ومن المتوقع أن تكون الكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر Sony IMX989 بدقة 50.3 ميجابكسل قياس 1 بوصة. هذا هو نفس المستشعر الذي رأيناه مؤخراً على كل من Xiaomi 13 Pro وهاتف Vivo X90 Pro.

بعض التقارير تزعم بأن هاتف Find X6 Pro سيكون حصرياً للسوق الصينية، ولكننا نستبعد هذا الأمر بالنظر إلى تاريخ السلسلة، فعادة ما يتم إطلاق سلسلة هواتف أوبو الرائدة على مستوى العالم. ولكن إذا كانت هذه التقارير صحيحة فسوف تكون خيبة أمل كبيرة لمحبي العلامة التجارية من جميع أنحاء العالم.

وفقاً للتسريبات التي حصلنا عليها في الأسابيع الأخيرة يُقال أن هاتف Find X6 Pro سيمتاز بشاشة AMOLED قياس 6.82 إنش بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz.

وقد تتمكن لوحة العرض من تحقيق ذروة سطوع هي الأعلى على الإطلاق. يُقال أن هذه الشاشة ستكون قادرة على كسر الرقم القياسي بمعدل سطوع يبلغ 2500 شمعة مما يعني أنه سيكون الهاتف الأقوى بدون منازع في معدلات السطوع، وحتى أقوى من هواتف ايفون 14 برو.

بالتأكيد سيتم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC وسيتم إقرانه بذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5X بسعة تصل إلى 16 جيجابايت ووحدة تخزين داخلية من النوع UFS 4.0.

سوف يستمد هذا المفترس طاقته من بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة وسيدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

سيتم شحن الهاتف بواجهة ColorOS 13 المُخصصة من شركة أوبو والمستندة إلى نظام أندرويد 13 وسيتم تصنيفه بشهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.