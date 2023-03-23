تسريبات – هذه هي مساحة التخزين على كل من جالكسي زد فولد 5 وزد فليب 5!

انتهينا من سلسلة جالكسي S23 منذ عدة أسابيع، والآن يحاول مسربي الأخبار التركيز على هواتف سامسونج الرائدة التالية، وبهذا نقصد بالطبع كل من جالكسي زد فولد 5 وزد فليب 5.

خلال الأيام الماضية تم رصد بعض التسريبات التي تدور حول كلا الهاتفين من أبرزها أن هاتف جالكسي زد فليب 5 سيحتوي على شاشة ثانوية أكبر حجماً وتقنية مفصلة جديدة لحل مشكلة تجاعيد الشاشة وتقليل وزن وسمك الهاتف فضلاً عن سعة بطارية أكبر.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي زد فولد 5 فهناك تقارير تشير إلى أنه من الممكن ألا يحتوي الهاتف على فتحة الصومعة المخصصة لاحتواء قلم S-Pen.

واليوم لدينا تسريب جديد يتضمن بعض المعلومات حول حجم سعة التخزين على هواتف الجيل الخامس القابلة للطي ومصدر هذه المعلومات هو موقع SmMobile.

حجم السعات التخزينية على كل من جالكسي زد فولد 5 وزد فليب 5

وفقاً للتسريب، يُقال أن سامسونج تعتزم تجهيز هاتف جالكسي زد فولد 5 بسعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وسعة تخزين متوسطة بحجم 512 جيجابايت وستكون سعة التخزين الأكبر هي 1 تيرابايت.

أما بالنسبة للهاتف الصدفي القابل للطي، جالكسي زد فليب 5، فسوف يأتي بسعة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت مع خيار أخر بسعة 256 جيجابايت والخيار الأخير بسعة 512 جيجابايت.

الجدير بذكره أن هذه هي نفس خيارات سعة التخزين التي جاءت عليها هواتف الجيل الرابع، ولكن الاختلاف الوحيد هنا هو أن الطُرز التالية ستشتمل على الجيل الجديد من نوع التخزين UFS 4.0.

تم الإعلان عن شرائح تخزين UFS 4.0 العام الماضي وهذه الشرائح تجلب معها ترقيات ملموسة من حيث سرعة القراءة والكتابة مقارنة بسرعة شرائح UFS 3.1 التي تم استخدمها في السنوات الأخيرة على جميع هواتف سامسونج الرائدة.

استخدمت سامسونج الجيل الجديد من شرائح التخزين لأول مرة على هواتف جالكسي S23 التي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي، ولكن لا يزال الطراز الأساسي S23 في السلسلة مكتفياً بحل التخزين UFS 3.1 مع سعة 128 جيجابايت والسبب في ذلك هو أن شركة سامسونج لم تتمكن من تصنيع شرائح UFS 4.0 بسعة أقل من 256 جيجابايت حتى الآن.

هذا يعني أنه في حال لم تقرر سامسونج إنتاج شرائح UFS 4.0 بسعة 128 جيجابايت فمن المؤكد أن النموذج الأساسي من هاتف جالكسي زد فليب 5 صاحب سعة 128 جيجابايت سيحتوي بالمثل على شريحة تخزين من نوع UFS 3.1.

ومع ذلك، لاحظ أن هذا لا يعني أن هناك فرق ملحوظ في الاستخدام الفعلي بين UFS 3.1 و UFS 4.0 نظراً لأن الجيل السابق من شرائح التخزين كان سريع بطبيعته. ربما الفرق الوحيد بين كلا الجيلين سيكون متمثلاً في سرعة نقل الملفات الكبيرة مع الأجهزة الخارجية.

على الرغم من أن تسريبات الجيل التالي من هواتف سامسونج القابلة للطي بدأت في الظهور مؤخراً، ولكن لاحظ أننا مازلنا بعيدين عن موعد الكشف عنهما بشكل رسمي. ومن الممكن أن تتغير الأمور خلال الأشهر القليلة القادمة.