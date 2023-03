مع أول ليلة للشهر الكريم.. صلاة التّراويح تُوحد الليبيين.. وإقبال عربي كبير على الصلاة

بدأت أجواء شهر رمضان المعظم لدى المسلمين، مساء ليلة البارخة الأربعاء، مع إقبال كبير على صلاة التراويح عربيا وإسلاميا.

وفي أجواء مليئة بالروحانيات والسكّينة أدّى الليبيون بمختلف توجهاتهم السياسية وأعراقهم الاجتماعية صلاة التراويح لأول ليلة من الشهر الكريم، فيما تسمع في الشوارع ترتيل الشيوخ للقرآن الكريم بخشوع أثناء الصلاة.

وفي السعودية، أفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأنّ أجواء روحانية حفت قاصدي المسجد الحرام في صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي الشهر الفضيل.

وأكدت الوكالة السعودية أنّه وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والسكينة والروحانية، أدى المصلون بالمملكة أول صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك لهذا العام في المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وأدّى عشرات الآلاف أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى المبارك وامتلأت باحاته بالمصلين الذين توافدوا من مختلف مناطق القدس ومن الضفة والداخل المحتل لأداء صلاة التراويح والاعتكاف فيه.

من جانبها، ثالت وكالة الأنباء الكويتية، إّن المصلين أدوا صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي رمضان المبارك وسط أجواء إيمانية وفرحة عامرة.

وعبر حسابها بتويتر، نشرت صحيفة الراية القطرية، مقطع فيديو لأداء صلاة التراويح بأحد المساجد في البلاد وتظهر إقبالا كثيفا، وإماما يرتل القرآن بخشوع.

ومن أبرز المساجد الإماراتية التي شهدت أداء صلاة التراويح، جامع الشيخ زايد الكبير، وسط أجواء خشوع مفعمة بالروحانيات، وفق ما بثه حساب فرسان الإمارات الموثق بتويتر.

وفي مصر، شهدت المساجد في مختلف أنحاء البلاد أداء صلاة التراويح، لا سيما في الجامع الأزهر، ومسجدي عمرو بن العاص والحسين بالعاصمة القاهرة.

وأعلنت أغلب الدول العربية السماح أداء صلاة التراويح في أغلب مساجد البلاد دون قيود، بخلاف سنوات جائحة كورونا التي فرضت بعدة بلاد حظر الصلاة بالمساجد واقتصارها على البيوت، ضمن التدابير الصحية المتبعة آنذاك.

