أوبو تُعلن عن سماعة الأذن اللاسلكية Enco Free3 بمواصفات استثنائية وسعر مُغري

أعلنت شركة أوبو مؤخراً عن هواتف سلسلة Find X6 ولقد قمنا بتغطية الإعلان عنها في التقارير السابقة. بجانب سلسلة الهواتف الذكية الجديدة، كشفت الشركة النقاب أيضاً عن سماعة الأذن اللاسلكية Enco Free3 التي تأتي كخليفة لسماعة Enco Free2 التي تم طرحها العام الماضي.

أهم مميزات سماعة Enco Free3 أنها تتمتع بنسبة ديسيبل يبلغ عمقها 49dB لتقليل الضوضاء النشط. هذه النسبة أعلى من السماعة السابقة بفارق 7dB. وقد صرحت الشركة الصينية أنها قررت استخدام أول مادة مثالية في العالم مصنوعة من ألياف الخيزران لأغشية السماعة.

استعانت أوبو بأليف الخيزران لأغشية السماعة من أجل تصفية صوت الغرفة الأمامية. وذلك من أجل تحسين أداء التردد العالي بمقدار الضعف وتوفير نغمات قوية.

أما بالنسبة لقنوات الجهير ذات التجويف الخلفي فمن شأنها توفير طاقة ضخ كبيرة من أجل أداء الجهير الصوتي بشكل فعال لتقديم إيقاع موسيقي ضخم وقوي.

بالإضافة لدعم سماعة Enco Free3 لخاصية LDAC فهي أيضاً مدعومة بخاصية تأثير الصوت المكاني Oppo Alive Audio التي تستخدم خوارزمية متقدمة لتوفير صوت محيطي من ثمانية جوانب مختلفة لتوفير مساحة كبيرة من المجال الصوتي واسع النطاق. تدعم السماعة الجديدة ميزة الاتصال متعدد الأجهزة وجاهزة للألعاب بزمن استجابة سريع جداً يبلغ 47 مللي ثانية.

المواصفات الفنية لسماعة Enco Free3