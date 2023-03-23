أوبو تُعلن عن سماعة الأذن اللاسلكية Enco Free3 بمواصفات استثنائية وسعر مُغري

أعلنت شركة أوبو مؤخراً عن هواتف سلسلة Find X6 ولقد قمنا بتغطية الإعلان عنها في التقارير السابقة. بجانب سلسلة الهواتف الذكية الجديدة، كشفت الشركة النقاب أيضاً عن سماعة الأذن اللاسلكية Enco Free3 التي تأتي كخليفة لسماعة Enco Free2 التي تم طرحها العام الماضي.
أهم مميزات سماعة Enco Free3 أنها تتمتع بنسبة ديسيبل يبلغ عمقها 49dB لتقليل الضوضاء النشط. هذه النسبة أعلى من السماعة السابقة بفارق 7dB. وقد صرحت الشركة الصينية أنها قررت استخدام أول مادة مثالية في العالم مصنوعة من ألياف الخيزران لأغشية السماعة.
استعانت أوبو بأليف الخيزران لأغشية السماعة من أجل تصفية صوت الغرفة الأمامية. وذلك من أجل تحسين أداء التردد العالي بمقدار الضعف وتوفير نغمات قوية.
أما بالنسبة لقنوات الجهير ذات التجويف الخلفي فمن شأنها توفير طاقة ضخ كبيرة من أجل أداء الجهير الصوتي بشكل فعال لتقديم إيقاع موسيقي ضخم وقوي.
بالإضافة لدعم سماعة Enco Free3 لخاصية LDAC فهي أيضاً مدعومة بخاصية تأثير الصوت المكاني Oppo Alive Audio التي تستخدم خوارزمية متقدمة لتوفير صوت محيطي من ثمانية جوانب مختلفة لتوفير مساحة كبيرة من المجال الصوتي واسع النطاق. تدعم السماعة الجديدة ميزة الاتصال متعدد الأجهزة وجاهزة للألعاب بزمن استجابة سريع جداً يبلغ 47 مللي ثانية.
المواصفات الفنية لسماعة Enco Free3
- تدعم بلوتوث 5.3 مع برامج ترميز SBC و AAC و LDAC و LC3 والاتصال متعدد الأجهزة.
- المؤثرات الصوتية المكانية المستقلة وجودة صوت عالية الدقة Hi-Fi وشهادة Gold Label.
- محركات ديناميكية 12.4 مم وغشاء مصنوع من أليف الخيزران و PU و TPE.
- الحد الأقصى من الضوضاء يبلغ 49 ديسيبل.
- بزر واحد يسهل الوصول له يُمكن للمستخدم التبديل بين أوضاع الاستماع دون الحاجة إلى نزع السماعة.
- ثلاثة ميكروفونات للحد من الضوضاء أثناء المكالمات وخوارزمية متقدمة مضادة للرياح.
- أدوات التحكم اللمسية لتشغيل الموسيقى ومساعد سيري الصوتي أو مساعد جوجل الصوتي.
- وضع ألعاب بزمن انتقال منخفض يبلغ 47 مللي ثانية.
- تصنيف IP55 لمقاومة الماء والغبار.
- وزن السماعة يبلغ 4.3 جرام ويصل الوزن إلى 38.7 جرام مع علبة الشحن.
- بطارية بسعة 43 مللي أمبير للعمل لفترة زمنية تصل إلى 7 ساعات أثناء تفعيل وضع AAC أو 3.5 ساعة أثناء تفعيل وضع ANC.
- أخيراً السماعة متوفرة باللون الأخضر والأبيض بسعر 499 يوان صيني أي ما يعادل 72$ دولار أمريكي.
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