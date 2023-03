مع بداية شهر رمضان.. إليكم هذه النصائح الصحية

تركيا – مع بداية شهر رمضان، أوصى رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب في جامعة تراقيا بولاية أدرنة غرب تركيا، غالب أكوكلو، بتناول وجبة خفيفة بين وجبتي الإفطار والسحور والمشي بعد الإفطار.

وقال أكوكلو إنه يجب ألا يكتفي الشخص بوجبة فطور فقط في أيام رمضان، داعيا إلى تناول طبق من الحساء والتوقف لفترة قصيرة عن الأكل من ثم الانتقال لتناول الطبق الرئيسي، كما نصح بتناول كميات كبيرة من السوائل بين وجبتي الفطور والسحور.

وأضاف أكوكلو أنه يجب تناول وجبة خفيفة بين وجبتي الإفطار والسحور، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن المأكولات المقلية بالزيت، وتناول مأكولات مطبوخة بالفرن أو مسلوقة بالماء.

كما حذر من مخاطر عدم الحركة بعد تناول وجبة طعام غنية، داعيا إلى ممارسة المشي لنحو 20 دقيقة والقيام بتمارين رياضية بعد الإفطار.

