تعرَّف على أطعمة تُساهم في الحد من تساقط الشعر

تلعب بعض الأطعمة دوراً أساسياً في تعزيز حيوية الشعر وتقوية أليافه، بالإضافة إلى حمايته من التساقط الزائد في ظل الاعتداءات الخارجية التي يتعرض لها في هذا الفصل.

ويعتبر تساقط الشعر ظاهرة شائعة جدا لدى النساء، وترتبط بعوامل عدة منها التوتر والإرهاق والمشاكل الصحية أو التقدم في السن، لذلك من الضروري اتباع نظام غذائي صحي لتزويد ألياف بناء الشعر بالعناصر الغذائية التي تحتاج إليها للبقاء قوية.

وعندما يُعاني الشعر من التساقط وفقدان الحيوية، يتم اللجوء عادة إلى استعمال أنواع من الشامبو، واللوشن، والأمصال المُعزّزة للنموّ بالإضافة إلى تناول مكمّلات غذائيّة مفيدة في هذا المجال.

ويمكن أن يكون تساقط الشعر ناتجا عن أسباب عدة، مثل وجود مشكلة صحية كالتوتر اليومي الزائد أو مرض السكري، ويمكن أن يكون وراثيا أو ناتجا عن تقدم العمر، ومع ذلك، في بعض الأحيان، لا يحدث تساقط الشعر لوجود سبب خارجي، ولكن بسبب التغذية غير السليمة.

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر الذي لا يبدو أنه مرتبط بأي سبب آخر، فقد يكون السبب هو أنك تعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية.

ووفقاً لموقع “فيمينان 100%” (100% feminin) الفرنسي المتخصص في شؤون المرأة، فإن هناك 15 نوعا من الطعام تساهم في الحد من تساقط الشعر بشكل فعال، وهي كما يلي:

1 – العسل علاج طبيعي لتساقط الشعر

وفقًا لدراسة تعود إلى عام 2001، فإن تطبيق خلطة مكونة من 90% من العسل و10% من الماء سيكون العلاج المعجزة ضد تساقط الشعر بشرط استخدامها بانتظام يوميا ولمدة شهر.

2 – الجزر خضراوات تكافح جفاف الشعر

يعتني الجزر بأقصى قدر ممكن بعينيك وبشعرك أيضا، ويمكّن غناه بالفيتامين “أ” من إنتاج الدهون المهمة لمحاربة جفاف الشعر ومنع تراكم الأوساخ.

3- السبانخ مصدر غني بالمعادن

أوراق السبانخ غنية بالفيتامين “سي” والمعادن (الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم) والأحماض الدهنية. باختصار، هي مشبعة بالعناصر الغذائية التي يتوق إليها شعرك!.

4 – جنين القمح زيت ثمين

للحصول على شعر صحي ينمو بشكل جيد يوصى بتناول جنين القمح. يمكنك العثور عليه في شكل زيت أو كمكمل غذائي أو في شكل رقائق، ويوفر لك جرعة جيدة من الألياف والنحاس والزنك المفيدة لصحة شعرك.

5 – السلمون سمك غني بالأحماض الدهنية

السلمون سمك غني بالبروتينات والأحماض الدهنية وضروري للحفاظ على صحة ألياف الشعر، كما أنه مفيد جدا في مكافحة مشاكل الشعر الجاف (الجفاف والتجعد).

6 – البازلاء

حبوب البازلاء صغيرة الحجم لكنها كبيرة في قيمتها الغذائية حيث تحتوي على فيتامين سي، ومركب البيتا كاروتين العضوي، وفيها كل شيء يحتاج إليه شعرك.

7- البقوليات مقوية للألياف

لشعر قوي ينصح بشدة بتناول البقوليات بانتظام (السوداء والحمراء والحمص والفول وفول الصويا..) حيث يمكنها تزويد شعرك بجرعة جيدة من البروتينات خاصة في فصل الشتاء.

8 – الشوفان حبوب متعددة الوظائف

تعد هذه الحبوب المختلفة طعاما ممتازا ضد تساقط الشعر ولتحسين الصحة العامة، وتحتوي على البروتينات وفيتامين “ب” (B) والمعادن (النحاس والزنك).

9- المحار مأكولات بحرية مضادة للصلع

لوحظت مستويات متدنّية من الزنك لدى الأشخاص المصابين بالصلع، لذلك يوصى باستهلاك أطعمة غنية بهذا المعدن، مثل المحار، عند تساقط الشعر.

10- البطاطا الحلوة غنية بفيتامين “أ”

تؤثر البطاطا الحلوة تأثيرا إيجابيا على أنسجة فروة الرأس، وتقاوم سقوط الشعر، ويرتبط تأثيرها هذا بغناها بفيتامين “أ” وبالبروتين والمعادن (الحديد والنحاس).

11- البيض يوفر بروتينات مفيدة

يحتاج شعركِ إلى البروتينات ليكون صحيا، ولا يوجد طعام آخر غني بها مثل البيض. وبالإضافة إلى تناول البيض مباشرة يمكنك أيضا وضعه على شعرك كجزء من علاج منزلي.

12- “النوري” عشب بحري غني بالحديد

هذه الأعشاب البحرية الموجودة في طبق السوشي الياباني تحتوي على الحديد والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم وهي مكونات غذائية يقدرها شعرك.

13- المكسرات بأنواعها

المكسرات المجففة (الجوز واللوز والكاجو والبندق..) غنية بالأحماض الدهنية والعناصر الغذائية الممتازة للشعر، كما أنها مفيدة أيضا لصحة القلب والدماغ والجلد.

14- بذور عباد الشمس

توفر بذور عباد الشمس الفيتامينات والبيوتين والمعادن (المغنيسيوم والزنك والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم) والسيلينيوم والبروتينات، وكلها مكونات غذائية مهمة للحصول على شعر طويل وصحي وقوي.

15- بعض الزيوت النباتية

زيت بذور اليقطين له آثار معجزة على الشعر، كما أن زيوت إكليل الجبل وجوز الهند (للأكل والدهن) مفيدة جدًّا في تدعيم بروتينات الشعر وتعزيز نموه.

The post تعرَّف على أطعمة تُساهم في الحد من تساقط الشعر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا