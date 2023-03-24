سلسلة جالكسي S23 – مشاكل في التمرير داخل تطبيقات الطرف الثالث!

تم إطلاق سلسلة جالكسي S23 الرائدة من سامسونج في فبراير الماضي. وغني عن القول، فلقد حظيت السلسلة على سُمعة طيبة ونتائج مرموقة من أقلام المراجعين. ولكن بمجرد أن وصلت هواتف السلسلة الجديدة إلى أيدي المشتريين الأوائل، بدأنا في رصد بعض الثغرات الغريبة في الأداء.

خلال الأسبوعين الماضيين، اشتكى عدد كبير من المستخدمين من وجود مشاكل في اتصال الواي فاي وقلم S-Pen فضلاً عن وجود حركة غريبة من تحميل الرسوم والمتحركة وحركة التمرير داخل بعض التطبيقات الخارجية.

مشكلة في التمرير داخل تطبيقات الطرف الثالث على هواتف جالكسي S23

المنشور الذي تم عرضه على منصة Reddit الشهر الماضي يوضح تأثر عدد كبير من المستخدمين من مشكلة تباطؤ وتلعثم في حركة التمرير على تطبيقات الطرف الثالث. ولإثبات صحة الادعاء تم نشر مقطع فيديو بداخل المنشور يستشهد بوجود تأخر ملحوظ في حركة التمرير داخل تطبيق Reddit.

سارع العديد من المستخدمين بالرد على هذا المنشور موضحين أنهم لا يشتكون من أي مشاكل مماثلة وأن مصدر المشكلة الحقيقي هو تطبيق Reddit نفسه. وبالتالي فهي ليست طريقة مناسبة للجزم بوجود مشكلة في سلسلة جالكسي S23.

بعد ذلك مباشرةً، أوضح المنشور الأصلي أن تطبيق Reddit لم يكن التطبيق الوحيد المتأثر بهذه المشكلة وأن المشكلة طالت بالفعل بعض التطبيقات الأخرى من بينها تطبيق يوتيوب وانستا وتويتر فضلاً عن عدد كبير من تطبيقات الجهات الخارجية.

المشكلة الأكبر هي أن بعض المستخدمين لاحظوا أن المشكلة ازدادت سوءاً بعد تحديث شهر فبراير الأخير والذي كان أول تحديث لسلسلة جالكسي S23 والذي قمنا بتغطيته في تقرير سابق.

طرحت سامسونج تحديث شهر مارس لسلسلة جالكسي S23 مؤخراً، ولكن يبدو أنه لم يحتوي على أي إصلاحات ملموسة لهذه المشاكل.

إذا كنت تمتلك أي من هواتف جالكسي S23 الرائدة، فلا داعي للقلق. من المتوقع أن تعمل سامسونج على إصلاح المشكلة وطرح تصحيحاً لها من خلال التحديثات المستقبلية.

أما إذا كنت تواجه مشكلة لاق “Lag” في التمرير على أي تطبيق، فيمكنك المبادرة وحذف ملفات ذاكرة التخزين المؤقتة لهذا التطبيق وعمل إعادة تشغيل للهاتف لرؤية ما إذا كان قد تم حل المشكلة.

من الطبيعي أن تواجه الهواتف الذكية بعض المشاكل العرضية في أيامها الأولى، ولكن من السهل جداً إصلاح هذه المشاكل من خلال التحديثات المستقبلية. ومن المؤكد أن تتمكن سامسونج من إصلاح مشكلة التمرير داخل التطبيقات خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الأهم من ذلك هو أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن سامسونج تعمل بالفعل على تحديث جديد لإصدار One UI من أجل هواتف جالكسي S23. لذا، الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً حتى يصل التحديث الجديد إليك. وبالتالي لا يسعنا إلا أن نتحلى قليلاً بالصبر حتى نتأكد من قدرة التحديث البرمجي القادم على إصلاح جميع المشاكل المؤقتة.