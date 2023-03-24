تعرف على ميزة عزل الصوت القادمة قريباً للايفون!

قريباً يصدر تحديث iOS 16.4 ومعه سوف نشهد إطلاق عدد من المزايا الجديدة ومنها ميزة عزل الصوت Voice Isolation والتي من شأنها أن تحسن جودة المكالمات كثيراً على الايفون.

ميزة عزل الصوت في المكالمات الهاتفية على الايفون

هذه الميزة ليست جديدة تماماً على الايفون، فقد سبق وأن قدمتها سابقاً لأول مرة مع تحديث iOS 15 لكنها كانت مقتصرة فقط على مكالمات فيس تايم أم المكالمات الهاتفية التقليدية فلم تكن مدعومة بتلك الميزة.

الآن وفي خطوة متقدمة من ابل، سوف تكون ميزة عزل الصوت Voice Isolation حاضرة أيضاً مع مكالمات الهاتف التي تتم من خلال شبكات المحمول.

هذه الميزة كما يشير اسمها تعمل على جعل الصوت أثناء المكالمات أكثر صفاءً ونقاءً وذلك عبر تحليل الصوت الداخل للجهاز عبر المايكروفون ثم تنقيته من الضوضاء والأصوات الخلفية وإبراز صوت المتحدث بصورة أفضل.

إذا كنت تُجري مكالمة وسط أجواء صاخبة وضوضاء مزعجة للغاية، قد يكون من الصعب للغاية إجراء المكالمة إذ لن يستطيع الطرف الآخر سماع صوتك بوضوح وسط كل تلك الأصوات المتداخلة، ومن أجل ذلك تأتي أهمية ميزة عزل الصوت التي سوف تقوم بعزل صوت المتحدث عن باقي الأصوات في الخلفية.

الميزة حالياً لايزال يتم اختبارها مع التحديث التجريبي iOS 16.4 ومن المتوقع إطلاقها بشكل نهائي خلال وقت قريب للغاية.

لتفعيل هذه الخاصية، يتم الانتقال إلى مركز التحكم Control Center أثناء المكالمة ثم الضغط على زر المايكروفون Mic حيث ستظهر لك 3 خيارات: