ماذا يحدث للجسم بعد تناول التمر يوميا؟

الولايات المتحدة – على الرغم من أن التمر لا يعتبر طعاما “فائقا”، إلا أنه يوفر الكثير من الفوائد الصحية التي يكاد يكون تضمينها النظام الغذائي اليومي ضروريا لنا.

وفي شهر رمضان، يتناول غالبية المسلمين التمر عند الإفطار، وهو يقدم الكثير من الفوائد للصائمين، بدءا من أنه يمد الجسم بالطاقة في شكل سكريات الفركتوز والغلوكوز، وهو ما يحتاجه الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة.

وعند تناول التمر بشكل يومي، فإنه سيجلب معه المزيد من الفوائد الهامة للجسم. وفي ما يلي مجموعة من الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها بعد تناول 3 حبات تمر يوميا:

1. سوف تتحسن صحة عظامك

وفقا للدكتورة جولي غاردن روبنسون من جامعة ولاية نورث داكوتا، فإن التمر يحتوي على البورون، الذي يعزز صحة العظام.

وأظهرت دراسات سابقة أن البورون يساعد على امتصاص المعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، الموجودة في الفواكه المجففة، التي تقوي العظام وتحارب أمراضا مثل هشاشة العظام.

2. يحسن صحة الجهاز الهضمي

يعد التمر من المواد الغذائية الغنية بالألياف، ويتطلب جهازنا الهضمي الألياف ليعمل بشكل صحيح.

وتمنع الألياف الإمساك، والذي غالبا ما يعاني منه الصائمون في رمضان، وتنشط حركات الأمعاء.

وأثبتت دراسة نشرت في مجلة British Journal of Nutrition أن الذين يتناولون التمر بانتظام يتمتعون بجهاز هضمي يعمل بشكل أفضل من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

3. يساعد على محاربة التوتر والاكتئاب

يحتوي التمر على فيتامين B6 الذي ثبت أنه يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين (هرمون السعادة) والنورادرينالين (ينتج عادة تأثيرات مشابهة للأدرنالين)، ما يحسن صحة الدماغ.

وينظم السيروتونين الحالة المزاجية، بينما يقاوم النورادرينالين الإجهاد. ويرتبط انخفاض مستويات فيتامين B6 بالاكتئاب، وكلما زاد تناولنا للفيتامين، كان شعورنا أفضل ليس جسديا فحسب، بل وعقليا أيضا.

4. يعطي دفعة كبيرة من الطاقة

التمور غنية بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة ما يجعلها الوجبة الخفيفة المثالية، وهي توفر دفعة دائمة من الطاقة بفضل السكريات مثل الفركتوز والجلوكوز.

5. يمكن أن تمنع أمراض القلب

خلصت دراسات سابقة إلى أن التمور تقلل من مستويات الدهون الثلاثية وتقلل من الإجهاد التأكسدي، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وعلاوة على ذلك، فهي مصدر غني للبوتاسيوم، والذي، حسب الدراسات، يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فضلا عن الأمراض الأخرى المرتبطة بالقلب.

6. يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون

يحمي التمر الجهاز الهضمي والأمعاء من البكتيريا الضارة، وبالتالي يقلل من خطر انتشارها إلى القولون.

ووجدت دراسة أجراها قسم علوم الغذاء والتغذية أن الذين يستهلكون التمر بانتظام يزيدون من نمو النوع الجيد من البكتيريا التي تحمينا من نمو الخلايا السرطانية في القولون.

7. يخفف من أعراض الحساسية الموسمية

وجدت الدراسات أن للتمر تأثير إيجابي على التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب الأنف التحسسي الموسمي، حيث أنه فعال في تقليل العديد من أعلراض الالتهاب لدى المرضى.

8. يساعد على فقدان الوزن

يمكن أن يساعد التمر على إنقاص الوزن. فعلى الرغم من أنه غني بالألياف، إلا أن هذه الألياف تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة وتمنع حدوث طفرات في جلوكوز الدم.

وعلاوة على ذلك، يحتوي التمر على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفينولات والكاروتينات، وهذا ما يساعد على تخليص الجسم من السموم، ويعزز الهضم، ويزيد من التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

المصدر: BrightSide

