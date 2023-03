نقص مكمّل غذائي محدد يمكن أن يسبب تساقط الشعر!

إنجلترا – حذر أحد الخبراء من أن الشعر يمكن أن يصبح “جافا وهشا” مما يؤدي إلى ترققه عند فقدان بعض العناصر الغذائية الضرورية لضمان عمل الجسم بشكل صحيح.

ويمكن أن يكون لأوجه القصور آثار دائمة، حتى أنها تؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

وتحدث الدكتور مانيش ميتال، المدير الجراحي لعيادة Mittal Hair، مع موقع “إكسبريس” حول كيفية تأثير نقص أوميغا 3 على الشعر.

وتعرف أحماض أوميغا 3 الدهنية بأنها مجموعة من الدهون المتعددة غير المشبعة التي يمكن العثور عليها في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور وكذلك المأكولات البحرية والأسماك.

وأوضح الدكتور ميتال: “عندما نتحدث عن أوميغا 3، فإننا نشير إلى ثلاثة أنواع من الأحماض الدهنية تسمى حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض ألفا لينولينيك (ALA). أوميغا 3 ضروري للحفاظ على صحتنا، والحفاظ على النمو البشري الطبيعي وتطوره. ولا يمكن المبالغة في تقدير مدى أهميته بالنسبة للجوانب المختلفة لصحتنا، وإحدى الطرق الأكثر إثارة للدهشة هي كيفية تأثيره على الشعر وفروة الرأس. وإحدى القيم الأساسية للأوميغا 3 هي خصائصه المضادة للالتهابات، والتي تمنع بصيلات الشعر من أن تصبح متهيجة وبالتالي تمنع تساقط الشعر. ومن الطبيعي أن يتساقط الشعر، لكن النقص في بعض العناصر الغذائية سيسرع هذه العملية وقد يؤدي إلى ترقق الشعر أو حتى الصلع”.

وربط نقص أوميغا 3 مرارا وتكرارا بجفاف الشعر وتقصفه، ما قد يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس وحكة في فروة الرأس. ويساعد أوميغا 3 على تليين الشعر ويضيف حجما ومرونة وإشراقا، بينما يساعد أيضا في الحفاظ على فروة رأسك من الجفاف المفرط والقشور.

وقال الدكتور ميتال: “تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون مكمل يحتوي على أوميغا 3 يلاحظون زيادة في كثافة الشعر. حتى أن بعض التجارب وجدت أن المكملات ساعدت الأشخاص الذين يعانون من الصلع الوراثي، وهو شكل من أشكال تساقط الشعر”.

ووجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة Cosmetic Dermatology، أن تناول مكملات أوميغا 3 و6 يمكن أن يعالج تساقط الشعر.

وكجزء من التجربة تمت دراسة 120 امرأة سليمة على مدى ستة أشهر.

وقالت الدراسة: “مكملات لمدة ستة أشهر مع أوميغا 3 و6 ومضادات الأكسدة تعمل بكفاءة ضد تساقط الشعر في تحسين كثافة الشعر وتقليل نسبة التيلوجين”.

وقال الدكتور ميتال: “ليس من الصعب إدخال أوميغا 3 في نظامك الغذائي، طالما أنك تعرف مكان العثور عليه. يأتي المصدر الأكبر من الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والسلمون المرقط وسمك القد والتونة والرنجة. وإذا كنت لا تستمتع بتناول الأسماك ، يمكنك أيضا تناول مكمل زيت السمك. ويعتبر المحار والبيض أيضا مصادر جيدة للأوميغا 3. وإذا كنت نباتيا، فقد تجده أيضا في المكسرات وبذور الكتان وزيت بذور اللفت”.

وتشمل الأعراض الأخرى لنقص أوميغا 3 ما يلي:

– تهيج وجفاف الجلد.

– اكتئاب.

– عيون جافة.

– آلام وتيبس المفاصل.

المصدر: إكسبريس

