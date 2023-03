بعد تناول الحساء.. طبيبة تنصح بتأخير وجبة الإفطار إلى نصف ساعة

أوصت رئيسة قسم التغذية بجامعة 19 مايو التركية، بينار سوكولمز قايا، باستراحة نصف ساعة لتناول الوجبة الرئيسية للإفطار، يسبقها حساء أو تمر.

وقالت قايا في حديث لـ «الأناضول» إنّ تغيير عادات الأكل والنوم خلال شهر رمضان يمكن أن يخلق اختلافات في الحياة اليومية المعتادة لدى الصائمين.

وأوضحت قايا أنّ تناول الحساء والطعام والفاكهة والحلويات دفعة واحدة خلال الإفطار يزيد من خطر ارتفاع السكر في الدم وبالتالي زيادة العبء على القلب والكلى.

ولفت قايا إلى أنّ تناول حبة تمر أو زيتون ثم شرب الماء عند الإفطار هي من العادات السائدة في المجتمع خلال شهر الصيام، وأنّه سيكون من الصائب أن يبدأ الصائم إفطاره بوجبة حساء غير دسمة، وألا يتناول بعدها الوجبة الرئيسية أو أي شيء أخر لمدة نصف ساعة.

وتابعت قايا «بعد نصف ساعة يمكن تناول الخضروات واللحوم، وبعد مرور نحو ساعتين أو ثلاثة على الوجبة الرئيسية، يمكننا تناول الفاكهة أو الحلويات».

كما أوصت الطبيبة التركية بينار سوكولمز قايا بالحرص على تناول الحبوب والبقوليات المجففة خلال الإفطار والتركيز على استهلاك الماء أثناء الليل.

