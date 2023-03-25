تسريبات جديدة حول مواصفات هاتف جالكسي S23 FE المُرتقب!

حتى الآن لسنا متأكدين مما إذا كانت سامسونج عازمة على إطلاق هاتف جالكسي S23 FE هذا العام أم لا. ولكن جميع المؤشرات تشير إلى أن الهاتف لا يزال قيد التطوير.

ومؤخراً تم رصد بعض وسائل الإعلان الكورية التي تؤكد على أن هاتف جالكسي S23 FE قادم بالفعل خلال العام الجاري. ولكن سيتم تجهيزه بمعالج قديم من أجل تقليل تكاليف التصنيع.

قد يأتي هاتف جالكسي S23 FE هذا العام

لقد مرت فترة طويلة منذ أن أطلقت سامسونج آخر طراز FE. تم الإعلان عن هاتف جالكسي S21 FE في يناير من العام الماضي. استطاع الطراز الأصلي جالكسي S20 FE أن يحقق نجاحاً مبهراً في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى. ولكن فشل جالكسي S21 FE في تحقيق نفس مستوى النجاح، ويرجع حقيقة ذلك إلى مشكلة الركود الاقتصادي.

كان من المفترض أن تحافظ سامسونج على تشكيلة FE كعرض ميسور التكلفة لمستخدمي الفئة المتوسطة. ولكن في نفس الوقت كانت هناك العديد من التقارير المتضاربة حول ما إذا كان هاتف جالكسي S22 FE قادم أم لا. ولكن في النهاية، اتضح لنا أن هذا الهاتف لن يأتي أبداً.

بدلاً من ذلك، تُفيد آخر التقارير بأن سامسونج قررت القفز مباشرةً إلى هاتف جالكسي S23 FE والذي من المتوقع أن يتم كشف النقاب عنه في وقت ما خلال النصف الثاني من عام 2023 الجاري.

نحن الآن في شهر مارس، ولا تزال الأدلة حول قدوم هذا الهاتف غير كافية لدرجة أن هناك بعض المُسربين الذين اعتقدوا بأن سامسونج اتخذت قرارها النهائي بإيقاف هذه السلسلة. ومع ذلك، ظهر منشور جديد من قِبل وسائل الإعلام الكورية التي تؤكد على أن الهاتف قادم بالفعل هذا العام.

بحسب هذا التقرير، يُقال أن الشركة الكورية جمعت كل المكونات اللازمة لهاتف جالكسي S23 FE من قِبل الموردين الداخليين وأنها عازمة على إطلاق الهاتف في الربع الأخير من العام الجاري.

وليس ذلك فقط، بل من المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف 699$ دولار أمريكي وهو نفس سعر هاتف جالكسي S21 FE. في النهاية، من أجل خفض التكاليف، قد يتم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC الذي رأيناه على هواتف جالكسي S22 العام الماضي.

المعالج في حد ذاته ليس سيئاً ولكن يعيبه فقط استهلاك الطاقة المرتفع ودرجة الحرارة المُفرطة عند الضغط عليه لفترة زمنية طويلة. وهي المشاكل التي تم إصلاحها مع معالج Snapdragon 8+ Gen SoC الذي كننا نتمنى رؤيته على هاتف جالكسي S23 FE.

تحاول سامسونج أن تحافظ على تشكيلة FE كنوع من سد الفجوة السوقية بين كل من سلسلة جالكسي S وجالكسي A. ولكن بسبب وجود هاتف جالكسي A7x حصل شيء من التعارض أو التداخل في السعر والمواصفات بين كلا الهاتفين.

لهذا السبب قررت سامسونج التضحية بهاتف جالكسي A74 هذا العام، بل ويُقال أن الشركة قررت إيقاف هذا الهاتف وبشكل نهائي. وبالتالي من الضروري أن يكون هناك هاتف آخر لسامسونج لسد الفجوة التي يتسبب فيها هاتف جالكسي A74، وهذا لن يحدث إلا إذا كان هناك هاتف جالكسي FE هذا العام.

ولكن بسبب التقارير المتضاربة التي رصدناها الفترة الأخيرة حول مواصفات الهاتف ومما إذا كان الهاتف قادم بالفعل أم لا، سيتعين علينا الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور في الفترة القادمة.