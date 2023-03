بعد حالة الجدل التي آثارها.. مسلسل «معاوية» خارج السباق الرمضاني

أعلنت منصة «شاهد» التابعة لمجموعة «MBC» في تغريدة عبر موقع تويتر أنّ العمل الدرامي الديني «معاوية» لن يعرض ضمن شبكة مسلسلات رمضان، دون توضيح الأسباب.

وفي الواقع، كان العمل قد واجه مشاكل كثيرة منذ الإعلان عن بدء تصويره بإشراف المخرج طارق العريان، وبطولة لُجين إسماعيل بدور الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، إلى جانب تجسيد الممثل الأردني إياد نصّار دور الإمام علي.

ونهاية الشهر الماضي، انفجر الجدل حول العمل، بعد احتجاجات من مرجعيات عراقية اعتبرت أنّ العمل قد يثير النعرات الطائفية.

وانتشر وقتها خطاب قيل إنه من مكتب الشبكة في بغداد موجّه إلى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يؤكد فيها أنّ العمل لن يعرض في العراق، التزاماً بقواعد البث الإعلامي الصادر عن الهيئة.

لكن إدارة «MBC» عادت وأكدت أن هذا الخطاب مفبرك، موضحة أنّ تلك الخطابات التي تحمل شعاراتها هي خطابات مزورة لا أساس لها، وتنتحل صفة المجموعة

وأكّدت مجموعة «MBC» أنّ مسلسل معاوية ما زال قيد التحضير إنتاجياً وفنياً، وأنّه سيتم الإعلان عن موعد عرضه بمجرّد أن يصبح جاهزاً.

