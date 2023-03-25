سامسونج تُعلن عن هاتف جالكسي M54 بمواصفات ثورية في الفئة المتوسطة

بعد أسبوع واحد من الإعلان عن هاتف جالكسي A54 5G وسط ضجة إعلامية كبيرة، أعلنت سامسونج مؤخراً عن هاتف جالكسي M54 5G في صمت تام.

يبدو أن الإصدار الجديد عبارة عن نسخة مُعدلة من الطراز السابق إذ يأتي بشاشة أكبر حجماً وبطارية أكبر وكاميرا رئيسية أعلى بالدقة وتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط.

سامسونج تُعلن عن هاتف جالكسي M54



يمتاز هاتف جالكسي M54 5G بشاشة Super AMOLED Plus قياس 6.7 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz. استخدمت سامسونج مع الهاتف طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش وهي نفس طبقة الحماية المستخدمة مع هواتف جالكسي A54 وجالكسي A34.

يعد الماسح الضوئي لبصمات الأصابع أحد أبرز الاختلافات الرئيسية بين سلسلة جالكسي A وسلسلة جالكسي M. حيث غالباً ما تحتوي سلسلة جالكسي A على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، أما مع سلسلة جالكسي M فهي تأتي دائماً بماسح ضوئي مثبت على الزر الجانبي.

بالحديث عن الطاقة، فإن هاتف جالكسي M54 يحتوي على الكثير من الطاقة التي تؤهله للعمل المتواصل على مدار يومين بدورة شحن واحدة إذ تبلغ سعة بطارية الهاتف 6000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات.

للأسف يفتقر هاتف جالكسي M54 لمكبرات الصوت الاستريو، ولكن بدلاً من ذلك قررت سامسونج تدشين كاميرا رئيسية عالية الدقة 108 ميجابكسل. المستشعر الرئيسي يدعم خاصية الضبط التلقائي للصور ومدعوم بواسطة تقنية OIS لتثبيت الصورة البصري والهاتف قادر على تسجيل فيديو بدقة 4K.

بجانب المستشعر الرئيسية توجد عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية متواجدة بداخل فتحة ثقب مركزية لاحتضان مستشعر بدقة 32 ميجابكسل.

تماماً مثل هاتف جالكسي A54، يتم شحن هاتف جالكسي M54 بواسطة معالج Exynos 1380 الجديد كلياً من شركة سامسونج مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 256 جيجابايت.

الجدير بذكره أن الهاتف يحتوي على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD لاستيعاب مساحة تخزين إضافية تصل إلى 1 تيرابايت كحد أقصى.

يتم طرح الهاتف بواجهة One UI 5.1 المُخصصة من شركة سامسونج والمستندة إلى نظام أندرويد 13 ولكن للأسف لم يتم تصنيف الهاتف بأي شهادة IP لمقاومة الماء والغبار.

أما بالنسبة للسعر فلم يتوفر حتى الآن سعر الهاتف حيث أدرجت الشركة الهاتف على موقعها الرسمي ولكن تفاصيل السعر والتوافر فهي ليست مدرجة حتى الآن.