سامسونج تستعد لطرح ثلاث طُرز جديدة ضمن سلسلة جالكسي Tab S9!

تعمل سامسونج حالياً على تطور سلسلة الحواسيب الرائدة لعام 2023 جالكسي Tab S9 بما في ذلك طراز ألترا. من خلال التسريبات السابقة علمنا أن هذه الحواسيب اللوحية سوف تتمتع بتصنيف IP عالي لمقاومة الماء والغبار. بهذا الشكل هذه ستكون أول مرة تأتي فيها الحواسيب اللوحية من الشركة بشهادة IP Rating مما يسمح بالقدرة على استخدام الأجهزة في الخارج بشكل أفضل.

وفي حين أننا مازلنا ننتظر المزيد من التفاصيل حول هذه الإمكانية، فلقد ظهرت للتو شائعات جديدة حول هذه الأجهزة بواسطة موقع Galaxy Club الهولندي.

التسريب الجديد لا يستعرض مواصفات الأجهزة أو تصميمها وإنما يتضمن فقط أرقام الطُرز التي ستأتي عليها. ولكن هذا التسريب يؤكد على أن الشركة الكورية تستعد لطرح ثلاث نماذج مختلفة من سلسلة جالكسي Tab S9 وهما كالآتي: جالكسي Tab S9 و جالكسي Tab S9 Plus وجالكسي Tab S9 ألترا.

بهذا الشكل سيكون هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تُطلق فيه سامسونج نموذج ألترا. قبل سلسلة جالكسي Tab S8. جاءت سلسلة جالكسي Tab S7 متضمنة جهازين فقط، دون وجود لطراز ألترا.

ولكن مؤخراً أطلقت سامسونج أول حاسوب لوحي يحمل مُسمى ألترا وهو جالكسي بوك 3 ألترا ومن الواضح أن شركة سامسونج تريد أن تجعل شعار “ألترا” سائداً كمعيار أساسي يدل على الأجهزة الأكثر قوة.

لسوء الحظ أن التفاصيل حول مواصفات حواسيب سلسلة Galaxy Tab S9 لا تزال طي الكتمان، بما في ذلك نموذج ألترا أيضاً. ولكن كن على يقين أن هذه الأجهزة ستكون متوفرة على هيئة نماذج 5G واتصال WiFi. ومن المتوقع إطلاقها على مستوى العالم.

يحمل تابلت جالكسي Tab S9 بلس رقم طراز SM-X810 وهذا بالنسبة لنموذج Wi-Fi بينما يحمل نموذج 5G العالمي رقم طراز SM-X816B.

أما نموذج ألترا العالمي باتصال 5G يحمل رقم طراز SM-X910 في حين أن نموذج WiFI يحمل رقم طراز SM-X916B. من المتوقع أن نشهد خلال المرحلة المقبلة وتيرة متزايدة من التسريبات والشائعات حول هذه الأجهزة مع اقترابنا مع موعد الكشف عنها بشكل رسمي.

ومن المؤكد أن تصنيف الأجهزة بشهادة IP67 سيمنح سامسونج ميزة تنافسية ممتازة في سوق الحواسيب اللوحية العاملة بنظام أندرويد. وبهذا الشكل تكون أجهزة سامسونج اللوحية هي أفضل الحواسيب اللوحية على الإطلاق.

سلسلة جالكسي Tab S9 قيد التطوير

أطلقت سامسونج سلسلة جالكسي Tab S8 في شهر فبراير من العام الماضي وبالتالي فقد مر على عمرها عاماً كاملاً، ولكن يبدو أن الجيل الجديد لن يظهر في أي وقت قريب نظراً لأن الشركة الكورية لا تتبع نهج الدورة السنوية مع أجهزتها اللوحية، بل تختار الوقت المناسب من العام الذي تراه الأفضل لطرح السلسلة.

على الأرجح سيتم الكشف عن الحواسيب اللوحية الجديدة في شهر أغسطس القادم، بجانب الجيل الجديد من هواتف الشركة القابلة للطي. أو من الممكن أن يتم تأجيلها حتى شهر سبتمبر بجانب الجيل الجديد من ساعات سامسونج الذكية.