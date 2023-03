أطباء يكشفون عن وجبة خفيفة مفيدة لقلبك!

السويد – يتم الترحيب بالوجبات الخفيفة بسبب مستوياتها العالية من الألياف والبروتين والفيتامينات.

وقد كشفت دراسة أجراها علماء في السويد والنرويج إلى أن تناول المكسرات والبذور يوميا قد يكون مفيدا أيضا للقلب.

ويرتبط تناول حفنة، أو حوالي 30 غراما من الخليط يوميا، بانخفاض مستويات الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا للمراجعة التي شملت ما يقرب من مليوني شخص.

كما أنه يقلل من خطر المعاناة أو الوفاة بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية بمقدار الربع، وفقا لفريق جامعة أوسلو ومعهد كارولينسكا في ستوكهولم.

لكنهم لاحظوا أن الكثير من الناس لا يأكلون هذه الكمية من المكسرات والبذور يوميا.

وراجع الباحثون 60 دراسة، شملت 1.9 مليون مشارك، لتحديد ما إذا كانت هناك صلة بين استهلاك المكسرات والبذور وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

وتم إجراء الدراسة، التي نُشرت في مجلة Food and Nutrition، للمساهمة في المبادئ التوجيهية الغذائية الجديدة في بلدان الشمال الأوروبي.

وتظهر النتائج أن أولئك الذين تناولوا كميات كبيرة من البذور والمكسرات، بحوالي 30 غراما، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19%، و23% أقل عرضة للوفاة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا مستويات منخفضة فقط.

كما كان مستهلكو الجوز والبذور أقل عرضة بنسبة 18% للإصابة بأمراض القلب و25% أقل عرضة للوفاة بسببها.

وقال إريك أرنيسن، الباحث الزميل بجامعة أوسلو والمعد الأول للدراسة: “إذا كنت تأكل حفنة من المكسرات كل يوم، فهذا يعني حوالي 30 غراما، سيكون لديك خطر أقل بنسبة 20 إلى 25% من المعاناة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبالمقارنة، فإن البالغين في دول الشمال يأكلون في المتوسط حوالي 4 غرامات من المكسرات يوميا. كثيرون لا يأكلون المكسرات أو البذور على الإطلاق.

ويبدو أن اللوز والفستق والجوز هي أفضل أنواع المكسرات التي يمكن تناولها عندما يتعلق الأمر بخفض الكوليسترول.

لكن أرنيسن، أصر على أنه لا يوجد دليل قاطع يشير إلى أنه ينبغي نصح الناس بتناول أنواع معينة من المكسرات على أنواع أخرى.

وبدلا من ذلك، يقترح تناول “كل ما كان أفضل” عندما يتعلق الأمر بتناول المكسرات.

ومع ذلك، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بتناولها باعتدال، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية.

وقال أرنيسن إن المكسرات لها تأثير مفيد على الكوليسترول، لذا تمنع تراكم الدهون في الشرايين، والتي تعد واحدة من أكبر عوامل الخطر للنوبات القلبية.

ومع ذلك، لم يتمكن الباحثون من تأكيد ما إذا كان تناول المكسرات يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والسكتات الدماغية، حيث لا يبدو أن الوجبات الخفيفة تؤثر على ضغط الدم أو مستويات السكر في الدم.

ويتمثل أحد أسباب اعتقاد الباحثين أن المكسرات مفيدة جدا لك في تكوين الأحماض الدهنية في المكسرات.

وأشار أرنيسن إلى أنه في حين أشارت الدراسات السابقة إلى أن تناول المكسرات مفيد للقلب، فإن دراسته هي أكبر مراجعة حتى الآن لصحة القلب والأوعية الدموية.

وقال: “على الرغم من أنه لا يمكن استخدام المكسرات لعلاج ارتفاع الكوليسترول، فإننا نعتقد أن التأثير كبير بما يكفي لاستخدامه كإجراء وقائي بين عامة الناس”.

المصدر: ديلي ميل

