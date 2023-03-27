تسريبات – تفاصيل مشوّقة حول مواصفات هاتف جالكسي زد فليب 5!

تسعى سامسونج لأجل حل أكبر ثلاثة مشكلات على هاتف جالكسي زد فليب 5 القادم هذا العام، حيث صرح المُسرب الشهير Ross Young منذ أسابيع قليلة أن هاتف جالكسي زد فليب 5 سيحتوي على شاشة ثانوية أكبر حجماً، وسيأتي بتقنية مفصلة جديدة (قطرة الماء) لحل مشكلة تجاعيد الشاشة الداخلية، بالإضافة إلى سعة بطارية أكبر.

مؤخراً تم التأكيد على صحة هذه المعلومات من قِبل مُسرب آخر على موقع تويتر وهو Ice Universe والذي أكد على قدوم الهاتف بمفصلة جديدة مُعاد تصميمها لمعالجة مشكلة التجاعيد.

جالكسي زد فليب 5 سيأتي بمفصلة جديدة

بناءً على التقرير، فإن هاتف جالكسي زد فليب 5 سيأتي بمفصلة من نوع “قطرة الماء” وهي نفس المفصلة التي تم استخدامها مع هاتف أوبو القابل للطي Find N2 Flip.

هذا التصميم الجديد في نوع المفصلة يترك فجوة على شكل قطرة ماء بين نصفي الشاشة القابلة للطي، ومن المتوقع أن تساهم هذه التقنية في معالجة مشكلة تجاعيد الشاشة التي تظهر في منتصف الشاشة بعد فترة زمنية من الاستخدام.

مع كل جيل من أجيال هواتفها القابلة للطي، تحاول سامسونج تقليل حدة التجاعيد شيئاً فشيئاً، ولكن من الممكن أن يصنع الجيل الخامس فرقاً ملحوظاً في معالجة هذه المشكلة.

أشار Ice Universe مرة أخرى في تغريدته إلى هاتف Oppo Find N2 Flip فيما يتعلق بالشاشة الخارجية، ومن الواضح أن سامسونج تسعى من أجل تقديم شاشة خارجية بنفس حجم الشاشة الثانوية على هاتف أويو، ومع ذلك فلم يذكر التسريب حجم أو مواصفات الشاشة الخارجية بدقة.

هذا التسريب يعكس مصداقية وصحة العديد من المصادر التي أشارت على أن هاتف جالكسي زد فليب 5 سيحتوي بالفعل على شاشة خارجية أكبر حجماً قد يصل قطرها إلى 3 إنش أو أكبر. وبالتالي جميع التسريبات تشير إلى أننا سنحصل في النهاية على شاشة خلاف شاشة 1.9 إنش المستخدمة على الأجيال السابقة والتي تم استخدامها آخر مرة على هاتف زد فليب 4.

علاوة على ذلك، قد يأتي هاتف زد فليب 5 بسعة بطارية أكبر إذ أن سعة 3700 مللي أمبير الحالية على هاتف زد فليب 4 لم تعد كافية كمعيار أساسي يصلح للاستخدام على مدار اليوم بطوله خاصة مع طريقة الاستخدام المُكثفة.

يحتوي هاتف Find N2 Flip على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة، سنكون سعداء وممنونين جداً إذا تمكنت سامسونج من تدشين بطارية بهذه السعة على جالكسي زد فليب 5. ولكن من الممكن أن تكتفي سامسونج بسعة 4000 مللي أمبير. في كلتا الحالتين ستمثل ترقية ملموسة أصبحنا في أمس الحاجة لها.

لا يزال أمامنا متسع من الوقت للتأكد من صحة هذه المعلومات إذ من المتوقع ألا يتم الكشف عن هواتف الجيل الخامس القابلة للطي إلا في شهر أغسطس القادم…فترقبوا معنا جديد الأخبار أوّل بأول.