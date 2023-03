طبيبة روسية تبدد أسطورة شائعة عن اليود

روسيا – بددت أخصائية التغذية ناتاليا كروغلوفا الأسطورة الشائعة حول جدوى شبكة اليود في معالجة التمزق العضلي، وأوضحت سبب عدم جدواها.

قالت أخصائية التغذية، ناتاليا كروغلوفا، إن من المستحيل تعويض نقص اليود في جسم الإنسان عن طريق وضع شبكة من اليود على الجلد. ووصفت الطبيبة هذه الطريقة بأنها أسطورة لا أكثر. أفاد بذلك موقع NEWS.ru الإلكتروني.

وأوضحت أخصائية التغذية أن هذه الطريقة لتعويض نقص اليود في جسم الإنسان لا تعمل لعدة أسباب في وقت واحد. ويكمن احد هذه الأسباب في أن اليود “الصيدلي” تختلف تركيبته الكيميائية عن تركيبة اليود الموجود في المواد الغذائية والضروري للإنسان.

وبددت الطبيبة خرافة أخرى حول شبكة اليود، فقالت: “يعتقد البعض أنه يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من نقص اليود أم لا في جسمه. ويُزعم أنه إذا تم امتصاص خطوط الشبكة في الجلد بسرعة، فهذا يعني أن الجسم يعاني من نقص في هذا العنصر الكيميائي”. ولاحظت أن هذه الطريقة خاطئة.

وأضافت الأخصائية أن تجنب نقص اليود أمر سهل. ومن أجل تحقيق ذلك أنت بحاجة إلى تضمين نظامك الغذائي الأسماك والمأكولات البحرية والملح المضاف إليه اليود.

