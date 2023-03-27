كيف سيضم تحديث iOS 17 أكثر المزايا انتظاراً ؟

تحديث iOS 17 هو تحديث الايفون القادم إلينا خلال أشهر، ومع هذا التحديث قد نشهد تحولاً كاملاً في التحديث لم نره خلال السنوات الأخيرة، بالنسبة للكثيرين فإن هذا التحول هو أكثر ما يرغبون به وينتظرونه من ابل.

مزايا أقل .. استقرار أكبر

ابل اعتدنا منها دائماً على إضافة مزايا ضخمة لنظام iOS و iPadOS على الايفون والايباد بسكل سنوي فضلاً على عشرات الإضافات ومئات التحسينات في المقابل تكون هناك بعض الأخطاء والمشاكل فضلاً عن تأخير إطلاق بعض المزايا لعدم اكتمال تطويرها والتعجل في الإعلان عنها.

ابل قررت تغيير الاستراتيجية واتباع نهج آخر في التحديثات يتضمن عدم التوسع كثيراً في إضافة مزايا جديدة والتركيز بصورة أكبر على استقرار النظام وتطبيقاته، وربما تكون ذلك الميزة الأكثر انتظاراً بين أوساط المستخدمين الذي عاني الكثير منهم من مشاكل متعددة في النظام.

وفقاً لصحيفة بلومبيرج الأمريكية، فإن هذا هو توجه ابل منذ بداية عملية تطوير التحديث وحتى الآن لتلافي ما حدث مع تحديث iOS 16 الحالي والذي عاني من عدة مشاكل منذ إطلاقه لم يتم حلها إلا بإطلاق عدة تحديثات فرعية لاحقة.

بالنسبة لكافة المستخدمين، فإن استقرار النظام وتطبيقاته أولوية قصوى تفوق تجربة مزايا إضافية. بالتأكيد، المزايا الجديدة تسهل استخدام الجهاز وتجعل تجربة الاستخدام أفضل لكن في جميع الأحوال لا يجب أن يكون ذلك على حساب استقرار النظام.

ابل لديها عدة تحديثات سابقة، كان التركيز فيها منصباً على إصلاح مشاكل النظام وتقليل الأخطاء مثل تحديث iOS 9 و iOS 12.

هذا لا يعني أن ابل لن تضيف مزايا جديدة، على العكس سيشهد تحديث iOS 17 إضافة مزايا جديدة ربما تكون قليلة العدد لكنها ستكون على قدر كبير من التأثير والأهمية.

تحديث iOS 17 سوف يتم الإعلان عنه رسمياً خلال مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2023 والذي سينعقد منتصف العام الجاري على أن يتوفر للجمهور لاحقاً بعد انتهاء المدة التجريبية.