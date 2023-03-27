شركة هواوي تُعلن عن سلسلة P60 ببصريات XMAGE وتقنيات فريدة من نوعها!

أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن هاتف Huawei Mate X3 القابل للطي جنباً إلى جنب مع ساعة Huawei Watch Ultimate. ولكن يبدو أن عملاق التكنولوجيا الصيني كان يُخبئ في جعبته المزيد من المفاجآت المثيرة للإعجاب.

فبالإضافة إلى الأجهزة السابقة، أعلنت الشركة أيضاً عن هواتف سلسلة Huawei P60 الرائدة خلال مؤتمر صحفي في الصين. التشكيلة الجديدة تتكون من ثلاث هواتف وهي P60 و P60 Pro و P60 Art.

هواوي تُعلن عن سلسلة Huawei P60

ثلاثي السلسلة الجديدة متشابهين إلى حد كبير في بعض المواصفات الرئيسية، ولكن في نفس الوقت هناك العديد من النواحي التي اختلفت فيها الهواتف عن بعضها بعضاً. جدير بالذكر أن الطراز المسؤول عن خطف الأضواء هو P60 Art وهو بالفعل الطراز الأكثر تميزاً وسط هواتف السلسلة الجديدة.

كل من طراز P60 و P60 Pro متماثلين تماماً من حيث التصميم والمظهر الخارجي، ولكن من السهل جداً تمييز طراز Art عن أشقائه بفضل جزيرة الكاميرا الغريبة على ظهره، فضلاً عن اللمسة النهائية المختلفة للجانب الخلفي. دعونا نبدأها مع أوجه التشابه بين الهواتف الثلاثة ثم ننتقل إلى الاختلافات البارزة.

شاشة موحدة LTPO AMOLED على قدم المساواة

جميع الطُرز الثلاثة تحتوي على نفس لوحة العرض قياس 6.67 إنش بدقة 2700×1220 بكسل بمعدل تحديث ديناميكي يتراوح من 1 هرتز وحتى 120 هرتز. الشاشة على ثلاثي السلسلة تدعم معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 300 هرتز.

أيضاً جميع هواتف السلسلة تحتوي على فتحة ثقب مركزية في منتصف الشاشة من الأمام من أجل كاميرا السيلفي، وحواف فائقة النحافة على جميع الجوانب الأربعة.

ولكن قبل أن نبتعد عن التصميم، سنجد أن طراز “Art” يحتوي على جانب خلفي ذات لمسة نهائية غريبة قادرة على عكس الإضاءة بطريقة مثيرة للإعجاب. يبدو أن الشركة أرادت أن يكون ظهر الهاتف مستوحى من تدفق الماء وأمواج البحر.

أيضاً يتشارك ثلاثي السلسلة في القياسات، حيث يأتي ثلاثتهم بالقياسات التالية: 161×74.5×8.3 ملم ولكن هناك اختلافات طفيفة من حيث وزن كل منهم. أولاً يأتي الطراز الاساسي بوزن 197 جرام بينما يزن طراز P60 Pro تقريباً 200 جرام وفي النهاية يزن طراز Art تقريباً 206 جرام.

أيضاً تم تجهيز جميع هواتف السلسلة بنفس المعالج وهو Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ولكن بالتأكيد لن يكون أي منهم قادرين على دعم اتصال 5G بسبب الحظر الأمريكي.

بالنسبة لسعة التخزين فيأتي كل من P60 و P60 Pro بسعات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. أما طراز Art فهو متوفر بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. للأسف لم تصرح شركة هواوي خلال الحدث عن سعة الذاكرة العشوائية.

سلسلة P60 من هواوي تدعم الشحن السلكي واللاسلكي كذلك

يحتوي الطراز الأساسي في السلسلة على بطارية بسعة 4815 مللي أمبير في الساعة وهي نفس سعة الشحن التي يأتي عليها طراز P60 Pro. أما طراز P60 Art فهو يحتوي على بطارية بسعة 5100 مللي أمبير.

طراز P60 الأساسي يدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، بينما كلا الطرازين الآخرين يدعمان الشحن السلكي بقدرة 88 وات. جدير بالذكر أن الطُرز الثلاثة تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

السلسلة الجديدة حصلت على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار وهي داعمة لبلوتوث 5.2 وتحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ومكبر IR للأشعة تحت الحمراء أعلى الهواتف.

الطرز الثلاثة مدعومة ببصريات XMAGE

جميع الطُرز الثلاثة تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة قابلة للتعديل مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS. هذه هي نفس العدسة التي جاء عليها هاتف Mate 50 Pro وكانت قدراته البصرية أكثر من مذهلة.

كل من طراز P60 و P60 Pro يحتويان على عدسة واسعة المجال بدقة 13 ميجابكسل، في حين أن طراز Art يحتوي على عدسة فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل بفتحة f/2.2.

يحتوي الطراز الأساسي على كاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/3.4 مدعومة بتثبيت OIS وتدعم التقريب البصري بمعدل 5x والتقريب الرقمي بمعدل 50x.

أما كل من طراز Pro و Art يحتويان على عدسة تيليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.1 وداعمة للتقريب البصري بمعدل 3.5x والتقريب الرقمي بمعدل 100x ومدعومة بتثبيت OIS البصري.

الإطلاق العالمي سيكون قريباً

من المتوقع أن تشق السلسلة الجديدة طريقها للأسواق العالمية خلال المرحلة القادمة. يبلغ سعر طراز P60 حوالي 4899 يوان صيني أي ما يعادل 715$ دولار تقريباً، بينما يبلغ سعر طراز P60 Pro في الصين 6988 يوان صيني أي ما يعادل 1015$ دولار تقريباً. أما سعر طراز Art فهو 8988 يوان صيني أي ما يعادل 1308$ دولار أمريكي.