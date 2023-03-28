تحديثات متجر جوجل بلاي – ميزة رهيبة طال انتظارها قادمة قريباً!

تضيف جوجل ميزة لطيفة للغاية طال انتظارها إلى متجر جوجل بلاي وهي ميزة المزامنة التلقائية وتثبيت التطبيقات على جميع الهواتف الذكية الخاصة بك.

خيار المزامنة التلقائية للتطبيقات كان متاح منذ فترة طويلة، ولكنه كان مقتصراً على الأجهزة القابلة للارتداء والحواسيب اللوحية وأجهزة تلفزيون أندرويد الذكية.

هذه الميزة تجعل من السهل تثبيت التطبيقات تلقائياً على جميع أنواع الأجهزة السابق ذكرها بمجرد تسجيل الدخول بحساب جوجل الخاص بك. أخيراً، الميزة تشق طريقها إلى الهواتف الذكية أيضاً.

خلال الأشهر القليلة الماضية كانت جوجل تستمر بالدفع بالتحديثات الجديدة لمتجر جوجل بلاي. في أواخر العام الماضي طرحت الشركة خاصية تثبيت التطبيقات عن بُعد والتي تتيح لك القدرة على تحديد أجهزتك والبدء في تثبيت التطبيقات مباشرةً من جهازك الحالي وخلال هذه العملية يمكنك الاطلاع على سير عملية التنزيل في الوقت الفعلي.

ولكن لفترة طويلة اقتصرت ميزة المزامنة التلقائية لتثبيت التطبيقات على ساعات WearOS الذكية والحواسيب اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية.

مؤخراً، تلقينا تقرير من موقع Android Police نقلاً عن مجموعة من المستخدمين الذين أبلغوا عن وجود خيار جديد في إعدادات “قسم إدارة التطبيقات والأجهزة” بداخل متجر جوجل بلاي، والذي يُمكن الوصول إليه من خلال النقر فوق زر صورة البروفايل الشخصية من الركن العلوي الأيسر من شاشة تطبيق متجر جوجل بلاي.

الخيار الجديد يحمل مُسمى “Sync apps to devices” والذي يعني بالعربية “مزامنة التطبيقات على الأجهزة“. زر الخيار الجديد متواجد فوق زري المشاركة والتطبيقات مباشرةً.

بمجرد النقر فوق زر “مزامنة التطبيقات على الأجهزة” الجديد يتم فتح صفحة جديدة تحتوي على قائمة مرجعية لجميع أجهزة الأندرويد المرتبطة بنفس حساب جوجل الرئيسي المستخدم.

وقد صرحت جوجل بأنه: “سيتم تثبيت التطبيقات المُثبتة على جهازك الحالي على جميع أجهزتك المتزامنة مع نفس الحساب“. بمعنى آخر، سيتم تثبيت أي تطبيق جديد تحاول تثبيته على جهازك الحالي على جميع أجهزتك الأخرى المتزامنة مع نفس حساب جوجل الخاص بك طالما كانت هذه التطبيقات متوافقة مع أجهزتك الأخرى.

في البداية سيتعين عليك تحديد الأجهزة التي تريد مزامنة التطبيقات عليها بشكل يدوي. وبمجرد تحديد الأجهزة سيتم تثبيت جميع التطبيقات الجديدة التي ستحاول تثبيتها لاحقاً على الأجهزة المتزامنة مع نفس الحساب.

كيف تستفيد من ميزة مزامنة تثبيت التطبيقات على متجر جوجل بلاي ؟

في النهاية هي بالطبع ميزة مفيدة جداً بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون مجموعة مختلفة من هواتف الأندرويد إذ أنها تسمح لهم بمزامنة عملية تثبيت التطبيقات الجديدة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تثبيتها يدوياً.

ومع ذلك، نتمنى أن تتمكن جوجل من تحسين الميزة بشكل قليل لكي يتم مزامنة التطبيقات القديمة المُثبتة بالفعل على الهاتف نظراً لأن ميزة المزامنة لن تعمل إلا مع التطبيقات الجديدة التي ستحاول تثبيتها في المستقبل.

في نفس الوقت نأمل إن تمكنت جوجل من توفير خيار مزامنة تحديثات التطبيقات بشكل تلقائي نظراً لأن التحديثات لن يتم مزامنتها وإنما ستضطر على تثبيتها بشكل يدوي. على كل حال الميزة لا تزال في مرحلة مبكرة ومن المتوقع أن يتم طرحها للجمهور خلال الفترة المقبلة. ومن يعلم، ربما تستطيع جوجل أن تجلب لهذه الميزة جميع الإمكانات التي نتمناها بالفعل.