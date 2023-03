مشروبات تمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات

روسيا – اعتبرت الدكتورة آنا بيلاؤوسوفا خبيرة التغذية الروسية أن بعض المشروبات الواسعة الانتشار تمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات أو تكبح امتصاصها.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو “سبوتنيك” إلى أن الفيتامينات تهضم أولا في المعدة خلال 40-90 دقيقة ومن ثم تنتقل إلى الأمعاء الدقيقة حيث تجري العملية الرئيسية لامتصاصها.

ووفقا لها، تؤخذ المستحضرات المحتوية على هذه المواد المغذية عادة أثناء تناول الطعام وخاصة في النصف الأول من النهار. لذلك يجب ان يؤخذ في الاعتبار أن القهوة والشاي اللذين يفضل الكثيرون تناولهما في الصباح، يمكن ان يبطئا كثيرا عملية معالجة الفيتامينات في الأمعاء الدقيقة.

وتقول: “إذا شرب الشخص الشاي أو القهوة غير مركزة قبل 10-15 دقيقة من تناول وجبة الفطور فلن يكون لها تأثير ملموس. ولكن إذا كان المشروب مركزا ويتناوله الشخص مع الطعام والفيتامينات فإنهما سيصلان إلى الأمعاء الدقيقة معا، ما يخلق مشكلة في امتصاص الفيتامينات. لذلك من الأفضل تناول الطعام والفيتامينات أولا وبعد 40 دقيقة تناول الشاي أو القهوة”.

ووفقا لها، تمنع المواد الدباغية في الشاي والقهوة امتصاص الفيتامينات. وللنشاء نفس هذا التأثير أيضا.

وتقول: “كما أن فقاعات غاز ثاني أكسيد الكربون في المشروبات الغازية تصل إلى الأمعاء الدقيقة وتحجب الرغبة التي تلعب دورا مهما في عملية الهضم. هذه وجهة النظر مطروحة ولكنها لم تؤكد علميا”.

